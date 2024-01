Wie heeft in 2024 de uitzendrechten van de Formule E met De Vries en Frijns?

Lars Leeftink

Woensdag 10 januari 2024 10:52 - Laatste update: 10:58

Nadat vorige week de Dakar Rally het seizoen 2024 in de autosport en motorsport op gang heeft gebracht, gaat komend weekend de eerste raceklasse aan het seizoen 2024 beginnen. Wie heeft dit seizoen de uitzendrechten van de Formule E, de raceklasse waarin Nyck de Vries en Robin Frijns komend seizoen zullen racen?

De Formule E, de elektrische raceklasse, is de afgelopen jaren eigenlijk standaard de eerste raceklasse die als eerste aan het nieuwe seizoen begint. Daardoor is de Formule E meestal ook de eerste raceklasse waarin het seizoen afgelopen is. Dit jaar gaat dit met twee Nederlanders gedaan worden. Nyck de Vries keert na zijn mislukte avontuur in F1 terug in de raceklasse waar hij al eens wereldkampioen werd en gaat namens Mahindra proberen dit kunststukje te herhalen. Robin Frijns zal namens Envision Racing hopen op een beter seizoen dan vorig jaar, waarin hij een blessure had en daarna moeizame resultaten noteerde. In totaal doen er elf teams en 22 coureurs mee aan het seizoen 2024.

Kalender Formule E

Het seizoen 2024 in de Formule E zal zestien races kennen, waaronder zes double headers. Dit zijn weekenden waarop er zowel op zaterdag als op zondag afgewerkt worden. Het seizoen wordt op 13 januari afgetrapt in Mexico Stad. Vervolgens worden er tijdens het weekend van 26 en 27 januari twee races afgewerkt in Saoedi-Arabië (Diriyah), waarna de coureurs tijdens de maand februari geen raceweekend afwerken vanwege de afgelasting van het weekend in India (Hyderabad, 10 februari). In maart wordt er dan gereden in Brazilië (São Paulo) en Japan (Tokyo), waarna er een double header volgt in Italië (Misano), er een race is in Monaco en er twee races zijn in Duitsland (Berlijn). Vervolgens zijn er eind mei twee races in China (Shanghai), waarna het seizoen in juni en juli wordt afgesloten met double headers in de Verenigde Staten (Portland) en Groot-Brittannië (Londen). De laatste race van het seizoen is op 21 juli.

Waar is de Formule E te zien in Nederland?

De afgelopen jaren waren er twee manieren om de Formule E in Nederland te volgen. Er waren samenvattingen van alle sessies te zien op het YouTube-kanaal van de Formule E, terwijl fans de sessies live konden zien op Ziggo Sport. In 2024 zal het recept niet anders zijn. De samenvattingen van alle sessies zullen terug te vinden zijn op het YouTube-kanaal van de Formule E, terwijl de sessies weer live te zien zijn bij Ziggo Sport. Op welk kanaal hangt af van de rest van de sporten die Ziggo Sport op dat moment op het programma heeft staan.

De eerste vrije training in Mexico Stad is vrijdagavond 12 januari om 23:25 uur Nederlandse tijd. Vervolgens is de tweede vrije training op zaterdag 13 januari om 14:25 uur en de kwalificatie om 16:40 uur Nederlandse tijd. De race zal vervolgens zaterdagavond om 21:03 uur Nederlandse tijd beginnen.