In Mexico, waar er wat betreft de F1-coureurs vooral steun is voor Sergio Pérez, zijn ze al sinds het seizoen 2022 geen groot fan meer van drievoudig wereldkampioen Max Verstappen. Een medium in het Noord-Amerikaans land is van mening dat de Nederlander zijn teamgenoot 'kleineert' met zijn recente uitspraken.

De Mexicaanse sportsite Esto, gezien als de grootste sportsite van Mexico, heeft in een artikel uitgehaald naar Verstappen. Volgens de site creëert Verstappen de geruchten omtrent de vervangers van Pérez zelf. "Max Verstappen kleineert Checo Pérez en vraagt om Lando Norris bij Red Bull. In plaats van tevreden te zijn over wat Pérez heeft gepresteerd, eist Max Verstappen dat Lando Norris als teamgenoot komt." Maar dit is nog niet het einde.

Uitspraken Verstappen over Norris

De site doelt op de recente uitspraken over Lando Norris en het feit dat hij hem zou kiezen om het ideale team te vormen. Deze uitspraken hebben veel discussie op gang gebracht in Mexico. "Mad Max werd door Sergio Pérez in de Grands Prix van Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan gepasseerd en blijkbaar kan de verloren zoon van Red Bull niet omgaan met zulke tegenslagen in gevecht met zijn teamgenoot. Hoewel Verstappen en Pérez al drie seizoenen samen zijn bij Red Bull en de Mexicaan de ideale partner is om de Nederlander de Formule 1 te laten domineren, bleek vooral in 2021 en 2022, is dat niet genoeg voor Max, die eerder geneigd zou zijn om Lando Norris van McLaren te verkiezen boven Pérez als hij een coureur mocht kiezen om zijn ideale team te vormen."

Druk op Pérez in 2024?

Het contract van Pérez bij Red Bull loopt eind 2024 af, waardoor de geruchten komend seizoen niet minder zullen worden. In 2022 waren de geruchten al aanwezig, maar in 2023 zijn die alleen maar hardnekkiger geworden. Het leek er zelfs even op dat de Mexicaan in 2024 al vervangen zou worden, maar dit is niet gebeurd. In 2024 zal hij concurrentie krijgen van Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda van AlphaTauri en wellicht coureurs als Carlos Sainz (Ferrari) en Alexander Albon (Williams) voor het stoeltje naast Verstappen in 2025. De Mexicaan heeft de touwtjes echter zelf in handen.