Lars Leeftink

Donderdag 11 januari 2024 19:34 - Laatste update: 21:18

Red Bull Racing zal tijdens het seizoen 2024 de prestaties van alle coureurs goed in de gaten houden. Voor het seizoen 2025 moet het team namelijk een belangrijke keuze gaan maken. Wie zijn de kanshebbers voor het stoeltje naast drievoudig wereldkampioen Max Verstappen in 2025, wat zijn de voor- en nadelen en wat moeten de coureurs in 2024 laten zien?

Sinds Verstappen tijdens het seizoen 2016 bij Red Bull Racing is gaan rijden, heeft hij verschillende teamgenoten gehad. Daniel Ricciardo zag zijn rol binnen het team steeds minder groot worden en besloot na het seizoen 2018 te vertrekken. Zowel Pierre Gasly als Alexander Albon bleken vervolgens naast Verstappen op jonge leeftijd te bezwijken onder de druk, waardoor Sergio Pérez vanaf het seizoen 2021 teamgenoot van Verstappen werd. Voor Verstappen was dit het begin van een succesvolle periode, met kampioenschappen in 2021, 2022 en 2023. Voor Pérez was het een periode waarin bleek dat hij, zeker vanaf het moment dat F1 in Europa begon te racen, het de afgelopen drie seizoenen niet tegen Verstappen op kon nemen. Toch deed hij het statistisch gezien een stuk beter dan Albon en Gasly en won Red Bull met hem twee kampioenschappen bij de constructeurs: 2022 en 2023.

Sergio Pérez

Toch staat de druk er in 2024 nog wat meer op dan in 2022 en 2023 al het geval was. De afgelopen twee seizoenen voerde Pérez vooral zelf de druk op door te stellen dat hij voor het kampioenschap wilde gaan, iets wat onmogelijk bleek te zijn. In 2023 stelde hij zeker op zaterdag teleur, waardoor hij op zondag veel inhaalraces moest rijden. De druk in 2024 zal nu ook vanuit het team en andere coureurs komen, aangezien het contract van de Mexicaan eind 2024 afloopt en dertien andere coureurs na het seizoen 2024 ook zonder contract zitten. Red Bull heeft dus, zowel binnen als buiten het team, genoeg opties mocht de Mexicaan weer teleurstellen. Een kampioenschap zal door Red Bull niet verwacht worden, maar meer races winnen, tweede plekken veroveren en wat ruimer tweede worden in het kampioenschap bij de coureurs zou met de auto van Red Bull toch mogelijk moeten zijn.

Daniel Ricciardo

Sinds de comeback van Daniel Ricciardo, eerst als derde coureur van Red Bull en daarna als vervanger van Nyck de Vries bij AlphaTauri, wordt er een connectie gelegd met de Australiër en een terugkeer bij Red Bull naast Verstappen. In 2023 werd de poging van Ricciardo om Red Bull te overtuigen in 2024 al afscheid te nemen van Pérez, onderbroken door een blessure, opgelopen tijdens het raceweekend in Nederland. In 2024 krijgt Ricciardo het hele seizoen de tijd om AlphaTauri aan de hand te nemen, zijn teamgenoot en directe concurrent af te troeven en Red Bull ervan te overtuigen dat hij de juiste keuze is voor het seizoen 2025. Red Bull kent de Australiër goed, hij ligt goed binnen het team en bij Verstappen. De kans dat Ricciardo in een Red Bull daadwerkelijk Verstappen onder druk zal zetten en een Nico Rosberg - Lewis Hamilton-situatie zou creëren is ook op het oog vrij klein. Ricciardo moet zich echter niet rijk rekenen, want hij moet met Pérez, maar ook met andere coureurs afrekenen als hij zijn comeback wil voltooien en de cirkel weer rond wil maken.

Onder de concurrenten valt zeker ook teamgenoot Yuki Tsunoda, die in 2024 aan zijn vierde seizoen begint in F1 en waarschijnlijk ook voor het eerst echt zijn kans ruikt om een stoeltje bij Red Bull te veroveren naast Verstappen. Tsunoda heeft stappen gemaakt op het gebied van volwassenheid, maar het aantal straffen is nog steeds aan de hoge kant. Daarnaast zijn de prestaties van Tsunoda, deels ook door de matige auto van AlphaTauri, nog steeds te wisselvallig. Ricciardo zal een goede uitdaging zijn voor Tsunoda als hij het stoeltje in 2025 wil veroveren. Niet alleen de auto van AlphaTauri, maar ook de Japanner zelf zal hiervoor wel een stap moeten gaan zetten. Red Bull weet echter ook dat Tsunoda vanaf 2026 waarschijnlijk nog een andere optie heeft. Honda gaat dan namelijk samenwerken met Aston Martin en Honda heeft een nauwe band met Tsunoda. Het Japanse bedrijf is de voornaamste reden dat Tsunoda een kans kreeg bij AlphaTauri en Red Bull. Mocht het bij Red Bull niet lukken, dan is Aston Martin vanaf 2025 of 2026 dus ook een optie. Toch zal Tsunoda niet alleen af moeten rekenen met Pérez en Ricciardo.

Liam Lawson

Liam Lawson was in 2023 reservecoureur van Red Bull en AlphaTauri en maakte in de periode waarin hij Ricciardo verving vanwege zijn blessure, meteen indruk door resultaten te boeken. Een stoeltje leverde het de Nieuw-Zeelander echter niet op. In 2024 gaat hij dus de reservecoureur en voornaamste simulatiecoureur zijn van AlphaTauri en Red Bull, waardoor hij weer meer informatie zal hebben over de auto. Toch is het nog maar de vraag of hem dat meteen een stoeltje naast Verstappen op zal leveren. Het lijkt toch reëler te zijn dat hij eerst bij AlphaTauri mag rijpen voordat hij de stap naar Red Bull Racing maakt. Dit was in het verleden ook voor onder meer Sebastian Vettel, Verstappen, Albon en Gasly het geval. Deze kans zal Lawson in 2024, tenzij er weer iemand geblesseerd raakt, niet krijgen. Daardoor is het lastig voor Lawson om zich te bewijzen, buiten het werk als simulatiecoureur om.

Albon en Sainz

Er zijn, buiten de drie overduidelijke kandidaten, ook nog genoeg andere opties buiten Red Bull Racing. Albon maakte de afgelopen twee seizoenen indruk bij Williams en zou al interesse hebben van Ferrari. Toch kent Albon eigenlijk iedereen binnen Red Bull en zou hij een optie kunnen zijn. Zijn contract bij Williams loopt namelijk tot eind 2024, waardoor hij al zijn opties open kan houden als hij in 2024 wederom indruk maakt. Albon heeft zijn kans naast Verstappen al gehad, maar heeft nu veel meer ervaring als F1-coureur dan toen het geval was. Het is echter nog maar de vraag of Albon zelf terug wil naar Red Bull, als die optie zich voor zou doen.

Hetzelfde geldt eigenlijk voor Carlos Sainz, die tot eind 2024 een contract heeft bij Ferrari. De Spanjaard gaf zelf al aan dat hij voor het begin van het seizoen 2024 duidelijkheid wil hebben over zijn toekomst bij het Italiaanse team. Als Sainz bij Ferrari kan blijven, zal hij dat ongetwijfeld doen. Mocht dit echter niet zo zijn, dan heeft hij het hele seizoen 2024 om indruk te maken op andere teams. De connectie met Audi is al vaak gelegd, maar ook een terugkeer naar Red Bull zou een optie kunnen zijn. In zijn eerste periode reed Sainz alleen maar voor Toro Rosso en maakte hij nooit de stap naar het grote team. Mocht hij de kans krijgen om die stap nu wel te maken, is het nog maar de vraag hoe Sainz hierop zou reageren.

Tot slot wellicht een buitenkansje: Fernando Alonso. Alonso maakte indruk in 2023 door met Aston Martin een grote stap te zetten. De Spanjaard heeft echter een contract tot eind 2024, en de kans lijkt klein te zijn dat hij komend seizoen of het seizoen daarna ineens met Aston Martin om de titel gaat strijden. Alonso is goede vrienden met Verstappen en de Spanjaard heeft al vaker een team of project achter zich gelaten om bij een ander team een kans op een titel te maken. Bij Red Bull zou hij in 2025 nog een laatste kans kunnen krijgen om die titel te veroveren. De vraag is vervolgens vooral of Red Bull twee coureurs, die van nature kopmannen zijn in het team wil hebben. Dit zou namelijk, zo is in het verleden al vaak gebleken, voor frictie kunnen zorgen.

Conclusie

Realistisch gezien zijn Pérez, Ricciardo en Tsunoda de drie grootste kanshebbers voor het stoeltje naast Verstappen in 2025. Lawson zal op een andere manier zoveel indruk moeten maken op Red Bull dat ze hem ineens, zonder een volledig seizoen aan ervaring in F1, naast Verstappen zetten vanaf 2025. Albon en Sainz kunnen voor 2025 een optie zijn, maar de vraag is of de twee coureurs niet voor een ander team kiezen of überhaupt beschikbaar zijn. Red Bull kan hier dus niet op rekenen. Alonso is weer vanuit sportief gezien een gok, want de Spanjaard zou de balans binnen het team kunnen verstoren met zijn kwaliteiten en prestaties. Voor Red Bull lijkt dit toch de minst gunstige situatie.