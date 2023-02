'Red Bull Ford geen nieuwkomer volgens FIA', 'Honda richt pijlen op McLaren' | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam er weer het één en ander naar buiten qua nieuws. Zo is bekend geworden dat Red Bull Ford door de FIA niet als nieuwkomer zal worden gezien en dat heeft gevolgen. Daarnaast zou Panthera Asian F1 geïnteresseerd zijn om een Formule 1-team op te starten en Honda zou naar verluidt in gesprek zijn met McLaren om de handen vanaf 2026 ineen te gaan slaan. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Dit zijn vijf van de meest pijnlijke DNFs van Max Verstappen

Max Verstappen gaat inmiddels alweer de nodige jaren mee in de Formule 1 en de regerend wereldkampioen heeft natuurlijk de nodige successen weten te boeken sinds zijn fenomenale entree in de sport. Het is echter altijd niet allemaal rozengeur en maneschijn geweest voor de 25-jarige coureur. Wij zetten zijn meest pijnlijke uitvalbeurten op een rijtje.

'Honda heeft pijlen gericht op samenwerking met McLaren vanaf 2026'

Volgens The Race is Honda begonnen met het onderzoeken van de opties om een partnerschap vanaf 2026 aan te gaan. In de jacht op zo'n partnerschap zou het Japanse merk uitgekomen zijn bij het team van McLaren. De twee partijen hebben voor het laatst vanaf 2015 tot en met 2017 samengewerkt en dat was op z'n zachtst gezegd geen succes.

Testdagen F1, twee races in Formule E en Daytona 500: programma februari

Nadat het in de maand januari al behoorlijk druk was met verschillende raceklassen die het nieuwe seizoen opende, gaat het in februari iets rustiger zijn. Het is echter stilte voor de storm, want maart zit vervolgens weer bomvol. Toch staat er in februari nog genoeg op het programma.

'Red Bull Ford door FIA niet als nieuwkomer erkend in nieuwe motorreglementen'

Red Bull lijkt slecht nieuws te hebben gekregen vanuit de FIA. Daar waar het team uitging van een status als nieuwkomer voor leverancier Red Bull Ford, lijkt de FIA hier niet aan mee te gaan werken. Hierdoor loopt het team een paar voordelen mis. Vooral Ferrari speelde hier een grote rol in, zo weet La Gazzetta dello Sport te melden.

Panthera Asian F1 bezig naam toe te voegen aan Expression of Interest-proces FIA

Benjamin Durand, teambaas en co-founder van Panthera Asian F1, heeft bevestigd dat het team bezig is om zich aan te melden voor het Expression of Interest-proces van de FIA om nieuwe partijen naar de Formule 1 te krijgen.

