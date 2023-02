Dit zijn vijf van de meest pijnlijke DNFs van Max Verstappen

Brian Van Hinthum

Max Verstappen gaat inmiddels alweer de nodige jaren mee in de Formule 1 en de regerend wereldkampioen heeft natuurlijk de nodige successen weten te boeken sinds zijn fenomenale entree in de sport. Het is echter altijd niet allemaal rozengeur en maneschijn geweest voor de 25-jarige coureur. Wij zetten zijn meest pijnlijke uitvalbeurten op een rijtje.

Verstappen rijdt alweer sinds 2015 op het hoogste niveau van de motorsport en eigenlijk sinds het moment dat hij de sport binnenkwam op 17-jarige leeftijd bleek de Limburger een coureur om rekening mee te houden. Met name in zijn jongere jaren beleefde hij de nodige hachelijke momenten en was het duidelijk dat hij op zijn jonge leeftijd nog een hoop moest leren. De vele ervaringen die hij heeft opgedaan hebben hem uiteindelijk gebracht tot de coureur waar hij nu is, maar om daar te komen heeft hij ook af en toe door de zure appel heen moeten bijten. We zetten vijf van zijn meest pijnlijke uitvalbeurten in de Formule 1 op een rij.

Grand Prix van Australië [2015]

De allereerste uitvalbeurt van zijn in totaal 31 DNFs beleefde Verstappen meteen tijdens zijn vuurdoop op het Albert Park in Melbourne. Veel ogen waren dat weekend gericht op de jonge Nederlander, want wat kon dat 17-jarige ventje uitrichten tussen de grote mannen in de Formule 1. Met zijn Toro Rosso wist hij op zaterdag als twaalfde te kwalificeren en op de zondag schoot hij uit de startblokken en liet hij meteen zien uit het juiste racehout gesneden te zijn.

Het leek een droomdebuut te gaan worden voor de jonge Verstappen, die op dat moment nog altijd slechts 17 jaar en 166 dagen oud was. De Nederlander streed mee om de punten en leek zo tijdens zijn debuutrace al de jongste puntenscorer aller tijden te gaan worden. Een record dat hem daarna nog moeilijk afgepakt kon gaan worden. In ronde 32 van de race ging het echter mis op de negende stek: de Renault in zijn Toro Rosso gaf de geest en hij zag zijn twee punten letterlijk en figuurlijk in rook opgaan.

Grand Prix van Monaco [2015]

Misschien wel één van zijn zwaarste klappers tot op de dag van vandaag in een race waarin hij opnieuw bezig was naam voor zichzelf te maken. Het circuit in Monaco werd door Verstappen briljant aangepakt middels de blauwe vlaggen. De Nederlander haakte aan achter Sebastian Vettel en zijn Ferrari die bezig was met Verstappen's teamgenoot Sainz op een ronde te zetten. De Spanjaard ging keurig aan de kant voor de Duitser, maar hield er geen rekening mee dat Verstappen sluw er achteraan ging en zijn Toro Rosso ertussen duwde.

Sainz was niet de enige coureur die zich in de luren liet leggen door de jonge Limburger. Even later was het ook Valtteri Bottas die zich in de luren liet leggen door de passerende Vettel met Verstappen in zijn staart. Later kwam het tweetal aan bij Romain Grosjean, maar die was inmiddels gewaarschuwd door zijn team over de acties van Verstappen en hij gooide vanaf P10 de deur dicht. Ten opzichte van diezelfde Grosjean ging het echter mis voor de Nederlander: hij raakte de achterkant van de Fransman en kwam enorm hard tot crashen bij het ingaan van Sainte-Dévote. Nog altijd één van zijn zwaarste klappers.

Grand Prix van Azerbeidzjan [2021]

Het leek allemaal in kannen en kruiken dat Verstappen de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe op zijn naam ging schrijven. De Nederlander ging redelijk onbedreigd aan de leiding van de race en reed op cruise control richting de eindstreep van de Grand Prix. Hij had inmiddels een voorsprong van zeven seconden weten te bemachtigen ten opzichte van Sergio Pérez en dus leek hem geen strobreed in de weg gelegd te worden op weg naar een kostbare 25-punter. Toen echter de achterband van Lance Stroll plotseling klapte, begon men zich in de paddock toch de nodige zorgen te maken.

En dat bleek niet helemaal onterecht. Na de herstart wist Verstappen opnieuw vijf seconden weg te rijden van zijn belagers, maar in ronde 46 van de race in de hoofdstad ging het mis: ook de band van Verstappen klapte plotseling en de complete controle over zijn Red Bull verdween op de hoge snelheid van het rechte stuk. De Nederlander knalde hard de muur in en zag vijf ronden voor het einde hoe zijn gehoopte overwinning in rook opging. Geluk bij een ongeluk: Hamilton maakte bij de herstart na de rode vlag een kapitale fout, waardoor hij ook buiten de punten viel in plaats van op het podium.

Grand Prix van Groot-Brittannië [2021]

Dan hebben we de meest controversiële DNF van Verstappen vervolgens in het rijtje. Je zou er bijna een boek over kunnen schrijven: de start van de Grand Prix van Groot-Brittannië in 2021. Verstappen arriveerde met een hoop momentum aan zijn zijde op het circuit in Silverstone, natuurlijk de thuisbasis van grote concurrent Hamilton. Beide heren waren natuurlijk gebrand op een goed resultaat en terwijl inmiddels de verhoudingen al behoorlijk op scherp stonden, bereikten de kemphanen op Silverstone hun kookpunt.

Het was een meeslepende en enerverende start op het Britse eiland. Verstappen begon vanaf de pole position, maar had vanaf het begin van de race tot aan zijn laatste moment Hamilton in zijn nek hijgen. De Brit ondernam meerdere pogingen om Verstappen in de eerste paar bochten te passeren, maar de Nederlander gaf geen krimp. Uiteindelijk gingen de twee heren gezamenlijk het razendsnelle Copse in en weigerde niemand toe te geven. Gevolg: Hamilton lanceerde Verstappen op hoge snelheid de bandenstapel in en de Nederlander kreeg 51G te verwerken tijdens de impact. Uiteindelijk kon hij vanuit het ziekenhuis toezien hoe Hamilton al wapperend met de vlag van zijn land de overwinning vierde op Silverstone.

Grand Prix van Saoedi-Arabië [2021]

Ten slotte pakken we nog een DNF erbij die niet tijdens een race was, maar wel grote impact leek te gaan hebben op het beslissen van het kampioenschap. De spanningen waren inmiddels tot een kookpunt gestegen in het wereldkampioenschap en Verstappen leek zijn meerdere te moeten gaan erkennen in Hamilton, die met zijn raket-Mercedes race na race op zijn naam wist te schrijven. Met nog twee Grands Prix voor de boeg en de race in Abu Dhabi in het verschiet, leek Verstappen in Djedda te moeten gaan winnen om kans te houden op de titel.

En daarvoor leek de pole position op het tot dat moment nog onbekende circuit een must te zijn voor Verstappen en Red Bull. De Nederlander begon aan zijn rondje tijdens het weekend waarin Hamilton al constant de snellere bleek en hij leek er één van de beste rondjes aller tijden uit te gaan persen op het Jeddah Corniche Circuit. Met zijn paarse tussentijden leek hij het rondje van Hamilton te gaan verpulveren en met nog één bocht te gaan was het in spanning afwachten op welke eindtijd hij uit zou komen. Die kwam er echter niet, want in de allerlaatste bocht van het circuit maakte Verstappen een klein foutje, vloog hij de muur in en leek misschien het wereldkampioenschap wel vervlogen.

