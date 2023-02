Lars Leeftink

Donderdag 9 februari 2023 09:41 - Laatste update: 09:48

Benjamin Durand, teambaas en co-founder van Panthera Asian F1, heeft bevestigd dat het team bezig is om zich aan te melden voor het Expression of Interest-proces van de FIA om nieuwe partijen naar de Formule 1 te krijgen.

Hiermee geeft de partij aan dat het interesse heeft om de Formule te versterken. Durand liet vorige maand al weten dat ze interesse hebben. Durand zei toen het volgende: "Wij denken nog steeds dat de Aziatische markt en de Chinese markt de volgende te ontwikkelen markten zijn. Ze kijken allemaal naar het westen, niemand kijkt naar het oosten. Nu richt de Formule 1 zich veel op de VS, wat normaal is omdat het groeit, maar zodra die markt er is, zijn Azië en Afrika de volgende grote markt voor de F1, vooral nu Zhou [Guanyu] in het kampioenschap zit. Het is een rollercoaster geweest. We hadden dit project allang kunnen opgeven, maar we geloven erin." Tegenover PlanetF1 heeft Panthera Asian F1 nu bevestigd dat ze ''bezig zijn' met zich aan te melden voor het nieuwe Expression of Interest-proces en dat ze 'binnenkort meer nieuws verwachten'.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Ferrari benoemt voormalig AC Milaan-kopstuk als commerciële man

General Motors

Een woordvoerder van General Motors, dat met Cadillac en Andretti een F1-team wil gaan vormen in de toekomst, vertelt tevens tegen Planet F1 dat het zich ook moest aanpassen aan het nieuws omtrent het Expression of Interest-project. "De FIA is zeer ijverig, transparant en eerlijk in hun evaluatie van de uitbreiding van de F1-grid. Met het uitbrengen van de Call for Expressions of Interest zijn we ijverig bezig om te reageren. We zijn ervan overtuigd dat GM en Andretti's diepgaande racecompetenties een uitgesproken Amerikaans team vormen dat het enthousiasme voor F1-races wereldwijd zal vergroten."

Partijen

Hiermee lijken er in ieder geval twee partijen te zijn die graag onderdeel zijn van het nieuwe proces dat door FIA-president Mohammed Ben Sulayem in leven is geroepen. Met Panthera en Andretti/General Motors (Cadillac) levert het proces in ieder geval kandidaten op. De vraag is of er de komende tijd nog meer partijen bij gaan komen. Vervolgens zal de FIA beslissen welke partijen een toevoeging zijn voor de Formule 1. Onder meer Porsche en Honda zijn als leveranciers nog beschikbaar en zouden partners kunnen worden van de twee partijen die nu een team willen gaan oprichten.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)