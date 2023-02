Lars Leeftink

Nadat het in de maand januari al behoorlijk druk was met verschillende raceklassen die het nieuwe seizoen opende, gaat het in februari iets rustiger zijn. Het is echter stilte voor de storm, want maart zit vervolgens weer bomvol. Toch staat er in februari nog genoeg op het programma.

Afgelopen maand werden onder meer de Dakar Rally, de 24 uur van Daytona en de start van het Formule E-seizoen afgewerkt. De Formule E reed zelfs al drie races. Ook de WRC (World Rally Championship) kwam in Monaco op gang. In februari zien we voor het eerst F1-auto's op de baan en gaat er weer een raceklasse beginnen met het seizoen 2023. Een overzicht.

Formule 1

Van 23 tot en met 25 februari zullen de Formule 1-auto's van 2023 voor het eerst op de baan te zien zijn. Dan vinden namelijk de testdagen plaats in Bahrein, het weekend voordat het seizoen op hetzelfde circuit geopend wordt. De teams zullen daar voor het eerst hun auto tonen, en daarmee ook de technische veranderingen ten opzichte van het seizoen 2023 voor het eerst uit de doeken doen. Het is een mooie kans voor de coureurs om de auto te leren kennen en in een ritme te komen, terwijl het voor de teams een mogelijkheid is om data te verzamelen en aanpassingen te doen.

Formule E

De Formule E heeft er dus al drie races opzitten, maar in februari staan er gewoon weer twee races op het programma. Komend weekend, 11 februari, wordt de allereerste E-Prix van India verreden in Hyderabad. Eind februari, tijdens het weekend dat de testdagen in de Formule 1 afgewerkt worden, gaan Robin Frijns en zijn collega's richting Zuid-Afrika voor de E-Prix van Kaapstad. Pascal Wehrlein en Jake Dennis zullen daar als favorieten naartoe reizen, terwijl Frijns hoopt op tijd te herstellen van zijn crash om aan deze races mee te kunnen doen.

NASCAR

Daarnaast gaat ook het NASCAR-seizoen echt beginnen. De Busch Light Clash was al een leuk voorproefje, gewonnen door Martin Truex Jr, maar op 16 februari begint het echte werk met de duels in Daytona. Op 19 februari staat vervolgens de Daytona 500 op het programma, waarna op 26 februari ook nog de Pala Casino 400 wordt verreden. Genoeg om naar uit te kijken dus voor NASCAR-liefhebbers.

WRC

Nadat de WRC in Monaco afgelopen maand het seizoen opende, wordt er komende maand een vervolg gegeven aan het seizoen. De Rally van Zweden staat op het programma tijdens het aankomende weekend, van 9 tot en met 12 februari. Het is tevens de enige rally van de maand voor de coureurs die actief zijn in deze raceklasse.

Superbikes

Het seizoen bij de Superbikes gaat deze maand ook van start. In het weekend van 25 februari, hetzelfde weekend dus als de testdagen in F1 en de E-Prix van Zuid-Afrika, openen de coureurs in Australië het seizoen. In Phillip Island start het seizoen met twee races. Het is het eerste evenement van de elf dit seizoen, een seizoen dat loopt tot 15 oktober. Tijdens het weekend van 23 april staan er twee races in Assen op het programma.

