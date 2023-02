Januari 2023: Formule E van start, Nederlands succes in Dakar en 24 uur Daytona

Lars Leeftink

Woensdag 8 februari 2023 13:19

De maand januari is samen met december de enige maand in 2023 waarin we geen Formule 1-auto's op de baan zien. Toch is er de afgelopen maand in andere sporten meer dan genoeg gebeurd. Een overzicht van hoe de maand januari is verlopen.

Er is namelijk meer dan genoeg geracet tijdens de eerste 31 dagen van het jaar. Zo begon de Formule E aan het nieuwe seizoen, werd de Dakar Rally verreden, kwam de WRC op gang in Monaco en zagen we Nederlanders in actie komen tijdens de 24 uur van Daytona.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Domenicali reageert op kritiek coureurs: "Zullen nooit iemand de mond snoeren"

Formule E

De eerste raceklasse die in 2023 in actie kwam, was de Formule E. Op 14 januari was het voor de Formule E al tijd om aan het seizoen te beginnen. In Mexico Stad won Jake Dennis de eerste race van het seizoen, voor Pascal Wehrlein. In het weekend van 27 en 28 januari werden vervolgens de tweede en derde race verreden in Saoedi-Arabië. Wehrlein won deze races allebei, waardoor hij met 68 punten bovenaan staat in het kampioenschap. Met 62 punten volgt Dennis, waarna Sebastian Buemi met 31 punten op P3 staat met een ruime achterstand. Bij de constructeurs domineren Andretti en Porsche na drie races.

24 uur Daytona

In het enduranceracen was het in het weekend van 28 januari de 24 uur van Daytona die het bal opende. Met onder meer de GTP (LMDh) LMP2, LMP3, GTD en GTD-Pro in actie was het druk zat, met ook meerdere Nederlanders die in elke klasse meededen. Na 24 uur waren het Tom Blomqvist, Colin Braun, Helio Castroneves en Simon Pagenaud die als eerste over de streep kwamen. Renger van der Zande werd derde in het algemeen klassement en bij de GTP, terwijl Rinus VeeKay uitviel en andere Nederlanders (waaronder Giedo van der Garde) net buiten het podium vielen of hun kans weggaven in de slotfase.

Dakar Rally en WRC

De Dakar Rally werd tijdens de eerste twee weken van het jaar verreden en opende zoals altijd het bal qua auto- en motorsport. Bij de motoren was het Kevin Benavides die er met het algemeen klassement vandoor ging. Verder wonnen Alexandre Giroud (quads) en Nasser Al-Attiyah (auto) in hun klasse op dominante wijze. Het hoogtepunt was echter de overwinning van Janus van Kasteren bij de trucks. Hij versloeg Martin Macik, terwijl er ook Nederlanders derde, vierde, zevende en achtste werden in het uiteindelijke klassement. Het was een rally met veel crashes (waaronder Tim en Tom Coronel) en helaas ook een dodelijk slachtoffer (een toeschouwer).

OOK de WRC is in het weekend van 19 tot 22 januari begonnen. De Rally van Monte Carlo stond op het programma, met het Franse duo Sebastien Ogier en Vincent Landais die het snelst bleken te zijn. Het Belgische duo Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe werd derde en moest een Fins duo voor zich laten. In februari krijgt het seizoen een vervolg.

Race of Champions

Ook de Race of Champions werd gehouden in januari. Bij de landenwedstrijd op zaterdag was het Noorwegen dat in de finale dankzij Petter en Oliver Solberg de titel won. Bij de coureurs die op zondag solo in actie kwamen, plaatsen Mick Schumacher, Sebastian Vettel, Thierry Neuville en Mattias Ekstrom zich voor de halve finale. Schumacher versloeg landgenoot en vriend Vettel, terwijl Ekstrom won van Neuville. In de finale bleek Ekstrom met 2-0 te sterk te zijn voor Schumacher, waardoor de Zweed de 2023 Race of Champions op zijn naam schreef.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)