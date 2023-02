Lars Leeftink

Donderdag 9 februari 2023 10:29 - Laatste update: 14:08

Red Bull lijkt slecht nieuws te hebben gekregen vanuit de FIA. Daar waar het team uitging van een status als nieuwkomer voor leverancier Red Bull Ford, lijkt de FIA hier niet aan mee te gaan werken. Hierdoor loopt het team een paar voordelen mis. Vooral Ferrari speelde hier een grote rol in, zo weet La Gazzetta dello Sport te melden.

Het doel van Red Bull Racing was om deze status kracht bij te zetten door Ford als nieuwe partner aan te kondigen, iets wat vorige week vrijdag officieel gebeurde tijdens de lancering van de RB19. Ferrari-president John Elkann en CEO Benedetto Vigna hadden echter al een tijdje bezwaar tegen deze status, iets wat eerder al zorgde voor uitsluiting van Ferrari bij gesprekken over de nieuwe reglementen. Ferrari was namelijk niet bereid om de motorreglementen te ondertekenen, omdat Red Bull met de status als nieuwkomer veel voordelen zou krijgen waar het team geen recht op heeft dankzij de huidige samenwerking met Honda. Dit is dan ook de reden dat Ferrari van mening is dat Red Bull Ford geen 'nieuwkomer' is en het team zelfs nadacht over het inzetten van hun vetorecht. De FIA lijk het nu eens te zijn met Ferrari.

Status

Red Bull Ford, zoals de leverancier vanaf 2026 officieel door het leven gaat, krijgt van de FIA om een paar redenen geen status als nieuwkomer. Volgens de Italiaanse site is de FIA van mening dat de samenwerking met Honda ervoor zorgt dat het team qua kennis op gelijke hoogte zit met Ferrari en Mercedes. Daarnaast wordt er door de FIA ook onderscheid gemaakt tussen Audi (wel een nieuwkomer) en Ford. Dit is dan weer omdat Red Bull Ford al wat ervaren motorexperts in huis heeft en dus ook op dat vlak geen 'nieuwkomer' is. Daarnaast wordt Ford vooral gezien als zakenpartner, terwijl Audi veel meer is dan dat en zelf als leverancier alles gaat regelen. Mede door al deze ontwikkelingen is Ferrari nu als laatste leverancier ook akkoord met de motorreglementen voor 2026.

2026

Dit is dan ook de reden dat de FIA vorige week vrijdag, na de onthulling van de samenwerking tussen Ford en Red Bull Racing, al zes leveranciers aankondigde voor het seizoen 2026. De naam van Ferrari stond daar al tussen, wat al suggereerde dat het team akkoord was gegaan met de reglementen. Nu lijkt dus bekend waarom de Italiaanse renstal ineens wel een handtekening heeft gezet. Verder staan Alpine Racing (Renault), Audi, Honda, Mercedes en Red Bull Ford als leveranciers te boek vanaf 2026. Voor vijf van de zes partijen die zijn bevestigd geldt dat ze al een partner hebben. Alleen Honda zoekt nog naar een partner.