Lars Leeftink

Zaterdag 30 december 2023 21:41 - Laatste update: 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Zaterdag kwam het trieste nieuws naar buiten dat McLaren-adviseur en tweemalig kampioen in IndyCar Gil de Ferran op 56-jarige leeftijd plotseling is overleden. Verder openbaarde het Financieel Dagblad grote problemen voor Viaplay, reageerde de F1-wereld op het overlijden van De Ferran en keken wij naar het verschil tussen een pull-rod en een push-rod. Dit is de GPFans Recap van 30 december.

Financieel Dagblad over Viaplay: "Met het persbericht zeggen ze eigenlijk dat ze failliet zijn"

Viaplay heeft het financieel gezien al een tijdje zwaar en lijkt voorlopig niet uit de problemen te gaan komen. De streamingdienst bracht begin december een persbericht naar buiten waarin het aankondigde dat het meerdere landen zou gaan verlaten, maar wel in Nederland actief zou blijven. Het persbericht maakte, hoe goed verborgen ook, volgens het Financieel Dagblad duidelijk dat Viaplay 'eigenlijk al failliet zijn'. Meer lezen? Klik hier!

McLaren-adviseur en Indy 500-winnaar Gil de Ferran (56) plotseling overleden

Zaterdag bleek een zwarte dag voor de autosportwereld: Gil de Ferran, winnaar van de Indy 500 (2003), voormalig IndyCar-kampioen (2000 en 2001, toen CART) en sinds mei adviseur bij McLaren in F1, is dit weekend op 56-jarige leeftijd overleden tijdens een autosport-evenement in Florida. Meer lezen? Klik hier!

F1-coureurs en teams reageren op plotseling overlijden Gil de Ferran: "We gaan je missen"

Het trieste nieuws over het overlijden van meervoudig kampioen in IndyCar en Indy500-winnaar Gil de Ferran op 56-jarige leeftijd heeft veel losgemaakt in de autosportwereld. De hele autosportwereld, inclusief F1, stond stil bij het verlies van de Braziliaanse oud-coureur. Meer lezen? Klik hier!

Wat is het verschil tussen pull-rod en push-rod ophanging en welk team gebruikt wat?

De ophanging is een ontzettend belangrijk onderdeel van een Formule 1-auto. Er zijn echter twee verschillende soorten in de koningsklasse van de autosport, maar wat is nou precies het verschil? Meer lezen? Klik hier!

Michael Schumacher: wat weten we tien jaar na het ski-ongeluk van zijn situatie?

Tien jaar geleden, op 29 december 2013, werd de wereld van de autosport opgeschrikt door het ski-ongeluk van zevenvoudig F1-wereldkampioen Michael Schumacher. Sindsdien is er veel onduidelijk over de situatie van de Duitser. Hoe is de situatie nu? Meer lezen? Klik hier!