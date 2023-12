Verstappen lacht na misgrijpen Kelly Piquet, Tim Coronel kraakt 'zuiger' Hamilton | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is eerste kerstdag en vanzelfsprekend is het dan wat rustiger met nieuws vanuit de Formule 1, al is het ook leuk om te zien hoe de coureurs de dagen doorbrengen buiten het circuit. Zo zagen we weer wat grappige beelden van Max Verstappen vanuit Brazilië verschijnen, waar hij vriendin Kelly Piquet voor de gek hield nadat de Braziliaanse het bruidsboeket niet wist te vangen. Tim Coronel heeft daarnaast zijn woordje klaar over Lewis Hamilton.

Stewart noemt Verstappen een 'lucky boy': "Die jongen heeft amper pech gehad"

Max Verstappen wist afgelopen seizoen de ene na de andere zege aan elkaar te rijgen in de Formule 1, maar de Nederlandse coureur doet het natuurlijk niet alleen. Sir Jackie Stewart is wat betreft het gigantische team achter de wereldkampioen voornamelijk vol lof over Christian Horner en Adrian Newey. "Ze hebben een prachtig team. Die jongen [Verstappen] heeft amper pech gehad [met de auto], dus hij is een enorme lucky boy, lacht Stewart. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen lacht en juicht: vriendin Kelly Piquet weet bruidsboeket niet te vangen

Max Verstappen en Kelly Piquet zijn alweer enige tijd samen, maar de Nederlander is nog even niet van plan om in het huwelijksbootje te stappen met de Braziliaanse. Verstappen kon op de bruiloft van de broer van Kelly zijn lach dan ook niet inhouden toen zijn vriendin het boeket van de bruid niet wist te vangen. Dat kon echter niet op al te veel vreugde bij Piquet rekenen. Meer lezen? Klik hier!

Tim Coronel kraakt Hamilton: "Het is typisch, hij heeft altijd wel wat te zuigen"

Lewis Hamilton kende natuurlijk niet het beste jaar bij het team van Mercedes en wereldtitel acht lijkt steeds verder buiten zijn bereik te verdwijnen. Tim Coronel gaat in op de situatie van de Brit, zijn rol als underdog en de bijzondere verhalen over zijn gesprek. "Het is typisch Hamilton. Hij heeft altijd wel wat te zuigen. Dat vind ik niet sterk. Dan gaat hij zichzelf een beetje in de slachtofferrol zetten. Hou op, man. Be strong en doe je ding", zegt Coronel onder meer. Meer lezen? Klik hier!

Jos Verstappen kreeg support van familie voor rallycarrière: "Ik ben geen gekkie Henkie"

Jos Verstappen heeft zichzelf helemaal hervonden in het rijden van rallyraces. De voormalig Formule 1-coureur tikt inmiddels de 51 jaar aan, maar is zijn liefde voor het racen nog altijd niet verloren. Ondanks alle risico's die bij de rally's komen kijken. stond zijn familie wel pal achter zijn beslissing. “Veel plezier. Ze snappen me wel. Of ze me niet op het hart drukten om vooral voorzichtig te zijn? Nee, dat heb ik nog nooit gehoord. Misschien willen ze wel gauw van me af, haha", zegt Jos. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen leerde veel in Azerbeidzjan: 'Die kennis hielp me auto beter te snappen'

Max Verstappen beleefde een jaar om van te dromen in de Formule 1, al ging het ook weer niet elk weekend vlekkeloos voor de drievoudig wereldkampioen. Met name het raceweekend in Bakoe zit niet helemaal lekker bij Verstappen, al heeft hij daar wel veel van opgestoken. "Zonder de lessen van Bakoe had ik de titel waarschijnlijk ook wel gepakt, maar die kennis heeft me in ieder geval geholpen om de auto beter te begrijpen en te krijgen zoals ik die graag wil hebben", vertelt de wereldkampioen. Meer lezen? Klik hier!