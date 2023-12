Brian Van Hinthum

Dinsdag 26 december 2023 19:25

Jos Verstappen heeft zichzelf helemaal hervonden in het rijden van rallyraces. De voormalig Formule 1-coureur tikt inmiddels de 51 jaar aan, maar is zijn liefde voor het racen nog altijd niet verloren. Ondanks alle risico's die bij de rally's komen kijken. stond zijn familie wel pal achter zijn beslissing.

Verstappen senior won recent nog een rallyrace in België en de vader van Max Verstappen zit er dan ook helemaal in. Ook de familie van Jos vond het leuk toen hij begon aan zijn nieuwe avontuur: “Veel plezier. Ze snappen me wel. Of ze me niet op het hart drukten om vooral voorzichtig te zijn? Nee, dat heb ik nog nooit gehoord. Misschien willen ze wel gauw van me af, haha. Maar serieus, ze weten natuurlijk hoeveel ik ermee bezig ben en hoe graag ik het doe. Ze willen dat ik uitkijk, maar ook dat ik de dingen doe die ik leuk vind, vertelt hij aan Verstappen.com.

De risico's

Natuurlijk is het rallyracen niet geheel zonder risico's. Verstappen is zich daar bewust van, maar weet ook wat hij eraan kan doen om dat te verminderen: “Ach, wat zijn risico’s? Die heb je ook als je in Amsterdam door de stad fietst. Naarmate je meer rally’s rijdt, word je er beter en sneller in en doe je gewoon de dingen zoals je ze doet. En af en toe is dat op de limiet. Maar echt, ik ben geen gekke Henkie die blind overal langs rijdt. Het moet goed aanvoelen en je vaart blind op je notes. Dus risico’s ja, maar wel gecalculeerde risico’s.”

Samen racen met Max

Overigens hoeft hij zoon Max niet snel te verwachten aan zijn zijde tijdens een race, zo liet hij recent weten: "Het werk dat Max erin stopt, dat is gewoon bizar. Daarom voel ik mij daar te oud voor. Ik ken hem. Ik weet hoe ik zelf was op die leeftijd. Als hij racet en meedoet in een andere klasse, dan wil hij daar ook winnen. Om dan als een oude man te rijden die 1 tot 1,5 seconde te traag is, dat vindt hij niet leuk", besluit vader Jos.