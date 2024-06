Christian Horner heeft nog maar eens aan twee kanten wat extra olie op het vuur gegooid. In gesprek met de pers werd hij gevraagd naar zowel de ruzie met Jos Verstappen als de interesse van Toto Wolff in Max Verstappen. De opmerking die Horner vervolgens maakte, zou beide problemen kunnen oplossen.

Het zijn interessante dagen op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Op de baan is het vooralsnog 'gewoon' Verstappen die de dienst uitmaakt, maar buiten de baan spelen er wederom een aantal interessante zaken. Zo liet Max zich gisteren uit over zijn toekomst, trok Wolff deze uitspraken vervolgens in twijfel en kreeg Jos het aan de stok met Horner omtrent zijn deelname aan de Legends Parade. Iedereen deed zijn zegje in de pers, maar de Red Bull-teambaas nog niet. Tot nu, want vandaag liet Horner in zijn opmerkingen wat los over zowel Wolff, Max als Jos. Horner deed - gezien zijn uitspraken - echter weinig moeite om de opgelaaide vuurtjes te doven.

Artikel gaat verder onder video

LEES MEER: Jos Verstappen laat nieuwe bom exploderen in Red Bull-kamp: "Helemaal klaar met Horner!"

Horner weerlegt uitspraken Jos over Legends Parade

Jos was woedend toen hij hoorde dat Horner zijn deelname aan de Legends Parade op de Red Bull Ring heeft geprobeerd te dwarsbomen. Hij noemde Horner "kinderachtig" en stelde "helemaal klaar" met hem te zijn. De teambaas daarentegen stelt dat hij helemaal geen invloed heeft op de Legends Parade. "De Legends Parade wordt georganiseerd door het circuit, dus er was geen veto van mijn kant", zo wordt hij geciteerd door Formule 1.nl. Ook ging Horner in op de woorden Max, die donderdag op de persconferentie liet doorschemeren in 2025 gewoon bij Red Bull Racing te blijven. Voor Horner is dat geen nieuws, zo zegt hij. “De uitlatingen van Max dat hij bij Red Bull blijft bevestigen wat we al wisten."

Wolff reageert op woorden Verstappen: "Geloof niet dat hij dat duidelijk heeft gezegd"Lees meer

Wolff mag Jos Verstappen contracteren zegt Horner

Wolff reageerde kort na de persconferentie echter dat hij niet gelooft dat Max daadwerkelijk heeft gezegd dat hij op zeker bij Red Bull blijft. Mercedes houdt het vrijgekomen stoeltje van Lewis Hamilton zo lang mogelijk vrij, in de hoop dat Verstappen nog aan boord komt. Horner heeft wel een idee hoe hij de issues van bovengenoemde personen op kan lossen: "Als Toto volgend jaar echt een Verstappen wil, dan denk ik dat Jos beschikbaar is...", zo zegt hij. Of deze woorden, serieus bedoeld of niet, in goede aarde vallen bij Verstappen senior, valt te betwijfelen. Jos en Horner leven al langer op gespannen voet met elkaar en de gebeurtenissen van dit weekend maken deze spanning alleen maar erger.

Gerelateerd