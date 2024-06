Jos Verstappen heeft eigenhandig een einde gemaakt aan de rust die enigszins teruggekeerd leek te zijn binnen Red Bull Racing. De vader van Max Verstappen neemt niet langer een blad voor de mond en zegt "helemaal klaar" te zijn met teambaas Christian Horner. Verstappen senior zou dit weekend deelnemen aan de Legends Parade op de Red Bull Ring, maar Horner zou dit hebben gedwarsboomd.

Het is opnieuw hommeles binnen het kamp van Red Bull. Aan het begin van het jaar was het al meermaals raak met een reeks aan incidenten, maar nota bene op eigen grond gaat het weekend wederom mis. Op de Red Bull Ring, de thuishaven van het gelijknamige team, zou Jos dit weekend in aanloop naar de Grand Prix deelnemen aan de zogenaamde Legends Parade in de oude RB8 uit 2012. Samen met andere oud gedienden als Gerhard Berger, David Coulthard en Emerson Fittipaldi zou Jos de aanwezige fans gaan vermaken in oude Formule 1-auto's. Dit lijkt nu echter niet door te gaan, omdat Verstappen senior heeft vernomen dat Horner er op de achtergrond alles aan zou hebben gedaan om Jos niet te laten rijden, of dat hij op z'n minst niet door de aanwezige camera's in beeld zou worden gebracht.

Jos noemt Horner "kinderachtig"

Jos, die tot op heden ook al geen goede relatie onderhield met Horner, is op z'n zachtst gezegd laaiend. De tegenwoordig rallycoureur kookt van woede en liet zich bij diverse Nederlandse media al uit over de situatie, zo ook bij Formule 1.nl. Daar nam hij dan ook geen blad voor de mond en gooide hij nog maar eens wat olie op het bijna gedoofde onrustvuurtje binnen Red Bull. "Er zouden opnames, ook met een drone, van gemaakt worden [van zijn rit in de RB8, red.]. Maar Horner wilde dat ik niet gefilmd zou worden. Hoe kinderachtig kun je zijn?", zo foetert Jos, die vervolgens stelt "helemaal klaar" te zijn met de Britse teambaas.

Jos Verstappen "helemaal klaar" met Christian Horner

"Ik ben helemaal klaar met hem", zo vervolgt Jos zijn relaas. “Het lijkt wel een kleuterschool. Ik had wel mogen rijden, maar ik heb me teruggetrokken. Ik vind dit zo kinderachtig van Horner. Het zegt wel iets over hem, denk ik.” Deze snoeiharde uitspraken van Jos zullen ongetwijfeld de komende dagen weer onderwerp van gesprek gaan worden in de paddock. En wat betekent dit voor Max, die gisteren nog aangaf volgend seizoen bij Red Bull te blijven? Hij heeft namelijk ook altijd gezegd loyaal te zijn aan zijn vader, net als dat hij dat is aan Raymond Vermeulen [zijn manager, red.] en Dr. Helmut Marko. Die laatste onderhoudt ook al enige tijd geen goede relatie meer met Horner. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

