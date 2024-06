Jos Verstappen vervult een hoofdrol dit weekend in Oostenrijk. De vader van Max domineert de krantenkoppen met zijn harde uitspraken over Red Bull-teambaas Christian Horner. De twee kemphanen hebben het wederom met elkaar aan de stok, maar Max laat zich daar duidelijk niet door afleiden. En daar kan Jos op zijn beurt wel weer van genieten.

Nota bene tijdens de thuisrace van Red Bull Racing is de vlam weer volledig in de pan geslagen. Verstappen senior is aanwezig in Spielberg, mede omdat hij eigenlijk deel zou nemen aan de zogenaamde Legends Parade. De oud-Formule 1-coureur zou achter het stuurt van de RB8 uit 2012 kruipen om de fans op het circuit te vermaken. Dit gaat echter niet door omdat Horner zou hebben geprobeerd de boel te saboteren, zo onthulde Jos eerder dit weekend. Jos zou zelfs een indirecte bedreiging hebben ontvangen in de zin van dat hij op moest passen of de remmen van de RB8 wel zouden werken. Jos trok zich zodoende terug uit de Legends Parade en sindsdien heeft de vete tussen hem en Horner weer een kookpunt bereikt. Max laat zich daar echter niet door afleiden en dat vindt papa Jos knap.

Artikel gaat verder onder video

"Hoe meer gezeik, hoe harder Max rijdt"

Terwijl Horner en Jos verbaal met elkaar op de vuist gingen, trapte Max er op de Red Bull Ring een waanzinnige pole ronde uit tijdens de kwalificatie. De regerend wereldkampioen ging bijna een halve seconde sneller - op een relatief korte baan - dan achtervolger Lando Norris. Jos kan de reactie van zijn zoon op het "gezeik" met Horner wel waarderen. "Hoe meer gezeik, hoe harder Max rijdt", zo grapt hij, doelend op alle gebeurtenissen dit weekend in Oostenrijk. Volgens Dr. Helmut Marko heeft Verstappen richting de kwalificatie het een en ander aangepast en heeft dat goed uitgepakt. "Bijna een halve seconde op deze baan, betekent een seconde op een 'normale' baan", zo wordt hij geciteerd door Formule 1.nl.

Horner heeft advies voor Wolff: 'Als je een Verstappen wil, dan is Jos beschikbaar'Lees meer

Marko geniet van Nederlanders op tribune

Het gebeuren tussen Jos en Horner probeert Marko waar mogelijk te negeren. De man uit Graz richt zich liever op de positieve dingen dit weekend. Naast de pole van Verstappen genoot Marko ook van de aanwezige Nederlanders op de Red Bull Ring. "Als je naar de tribunes kijkt, al dat oranje, de geweldige sfeer en een baan die hem kennelijk ligt: dat schijnt Max allemaal heel goed te doen. Ik geniet ook van al dat oranje langs de baan en die gele nummerborden onderweg naar het circuit met aanhangers", aldus Marko.

LEES MEER: Jos Verstappen laat nieuwe bom exploderen in Red Bull-kamp: "Helemaal klaar met Horner!"

Gerelateerd