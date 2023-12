Brian van Hinthum & Jan Bolscher

Dinsdag 26 december 2023 15:56 - Laatste update: 16:26

Lewis Hamilton kende natuurlijk niet het beste jaar bij het team van Mercedes en wereldtitel acht lijkt steeds verder buiten zijn bereik te verdwijnen. Tim Coronel gaat in op de situatie van de Brit, zijn rol als underdog en de bijzondere verhalen over zijn gesprek.

Het werd in 2023 opnieuw niet het jaar waar Hamilton op gehoopt had. De zevenvoudig wereldkampioen kende met Mercedes wederom geen topseizoen en sloot het seizoen af zonder overwinning en met een derde plek in het wereldkampioenschap. Niet de plek waar de Brit natuurlijk op hoopt. Na het ternauwernood mislopen van zijn gedroomde achtste titel in 2021, lukt het al twee jaar op rij niet om daar wél kans op te maken. Ondertussen riep hij enkele weken geleden wél dat hij liever met Mercedes de inhaalslag naar Red Bull maakt, dan dat hij alles in de Red Bull zou winnen.

Zuigen

Dat gaat er niet helemaal in bij Coronel. In gesprek met GPFans kraakt hij die woorden van de Brit: "Daar is hij al heel lang mee bezig, de underdog spelen. Heel knap, heel leuk. Maar volgens mij was zijn gedachte toen hij de beste auto had heel anders dan dit. Ja, weet ik veel. Het is typisch Hamilton. Hij heeft altijd wel wat te zuigen. Dat vind ik niet sterk. Dan gaat hij zichzelf een beetje in de slachtofferrol zetten. Hou op, man. Be strong en doe je ding. Respect voor hem, hé. Laten we dat vooropstellen. Maar dat zie ik wel een beetje, dat is jammer", stelt de coureur.

Hamilton naast Verstappen?

Enkele weken geleden werd er ineens door Christian Horner gesproken over vermeende gesprekken met Hamilton over een positie naast Max Verstappen. Coronel gelooft er weinig van: Lijkt me heel sterk. Er zal misschien een gesprek geweest zijn, maar niet met het doel voor het stoeltje naast Max. Die zie ik niet. Ik denk dat niemand die ziet. Het zou misschien kunnen dat ze toch een beetje in gesprek willen zijn, stel dat er iets gebeurt met Max. Maar naast Max? Dat gaat nooit gebeuren." Hij zou het echter wel graag zien gebeuren: "Vuurwerk! Aan de ene kant zou het vet zijn, maar ik zie het niet gebeuren. Qua belangen kan het gewoon niet. Zie jij Sony en Philips samen gaan? Mercedes en BMW? En dan ineens samen. Dat zie ik niet", besluit Coronel.

Het hele eindejaarsinterview met Tim Coronel kun je hieronder bekijken!