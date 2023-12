Redactie

Dinsdag 26 december 2023 14:42 - Laatste update: 15:23

Max Verstappen en Kelly Piquet zijn alweer enige tijd samen, maar de Nederlander is nog even niet van plan om in het huwelijksbootje te stappen met de Braziliaanse. Verstappen kon op de bruiloft van de broer van Kelly zijn lach dan ook niet inhouden toen zijn vriendin het boeket van de bruid niet wist te vangen.

De winterstop is na de Grand Prix van Abu Dhabi in volle gang en momenteel zijn alle coureurs en medewerkers uitgevlogen richting hun vrienden en families om daar samen de feestdagen door te brengen. Verstappen gaf eerder al aan wat hij in de winter allemaal van plan was: "Ik ben nog steeds veel aan het reizen. Ik heb een bruiloft van mijn zwager in Brazilië. Daar breng ik dus de kerst door, want anders reis ik weer terug naar Europa. Er zijn daar goede temperaturen", zei de Red Bull-coureur eerder.

Boeket niet gevangen

Enkele dagen geleden was Verstappen dus op de bruiloft aanwezig en inmiddels circuleert er een grappige video van de Red Bull-coureur. Vriendin Kelly probeerde het boeket van de bruid te vangen. Degene die het boeket vangt, is volgens het bijgeloof immers de volgende persoon die in het huwelijksbootje gaat stappen. De Braziliaanse ving echter bot en kreeg het boeket niet te pakken, wat weer voor hilariteit bij Verstappen zorgde. Daar reageerde Piquet op haar beurt dan weer op een veelzeggende manier op: ze was niet helemaal gediend van Verstappen zijn reactie en leest hem op een plagende manier de les.