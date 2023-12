Brian Van Hinthum

Dinsdag 26 december 2023 20:35

Max Verstappen beleefde een jaar om van te dromen in de Formule 1, al ging het ook weer niet elk weekend vlekkeloos voor de drievoudig wereldkampioen. Met name het raceweekend in Bakoe zit niet helemaal lekker bij Verstappen, al heeft hij daar wel veel van opgestoken.

Verstappen begon met twee wereldtitels en een berg aan zelfvertrouwen op zak in 2023 aan zijn strijd om een derde kampioenschap aan zijn palmares toe te voegen. Hoewel het jaar nog spannend begon - Verstappen en Sergio Pérez deelden de overwinningen in de eerste vier races - was er daarna geen houden meer aan bij de Nederlandse coureur. Van de achttien daaropvolgende races, won de Red Bull-coureur er maar liefst zeventien, waardoor hij uiteindelijk op negentien uit 22 kwam aan het einde van het seizoen en dus zijn derde wereldtitel een feit werd.

Artikel gaat verder onder video

Belangrijke kennis

Drie keer moest de Limburger de zege aan iemand anders laten. In Saoedi-Arabië, Bakoe en het dramaweekend in Singapore kwam Verstappen niet als eerste over de streep. Het raceweekend in Bakoe moest hij zijn meerdere erkennen in teamgenoot Pérez, al leerde hij wél veel in Azerbeidzjan: "Zonder de lessen van Bakoe had ik de titel waarschijnlijk ook wel gepakt, maar die kennis heeft me in ieder geval geholpen om de auto beter te begrijpen en te krijgen zoals ik die graag wil hebben", vertelt de wereldkampioen in gesprek met Motorsport.com.

Veel instellingen geprobeerd

Hij legt uit waar hem dat precies in zat: "Ik heb veel verschillende instellingen geprobeerd met de rembalans, het differentieel en de engine braking. De auto was nog altijd vrij nieuw en op een circuit met veel bochten van negentig graden heb je andere dingen nodig, waardoor het een beetje hit and miss was die stint. Aan het einde waren mijn banden er wel aan, maar de laatste ronden waren alsnog goed. Ik won de race niet, maar leerde heel veel voor de wedstrijden daarna."