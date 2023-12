Verstappen bij Braziliaanse kartrace met Kelly Piquet, Tim Coronel lyrisch over Verstappen | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Maandag 25 december 2023 21:45

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is eerste kerstdag en vanzelfsprekend is het dan wat rustiger met nieuws vanuit de Formule 1, al is het ook leuk om te zien hoe de coureurs de dagen doorbrengen buiten het circuit. Max Verstappen kon het racen niet helemaal links laten liggen, want de Nederlander werd in Brasilia gespot tijdens een kartrace met de familie Piquet. Verstappen stormde vanaf de laatste startplek naar P1 binnen één rondje en won de race. Tim Coronel is ondertussen op zijn beurt lyrisch over het jaar van de drievoudig wereldkampioen.

Verstappen verschijnt met Kelly Piquet bij kartrace in Brazilië en rijdt het veld zoek

Max Verstappen geniet op dit moment in Brazilië van zijn welverdiende vakantie. De Nederlander kan echter het racen toch niet helemaal links laten liggen en hij verscheen dan ook samen met vriendin Kelly Piquet bij een kartrace in Brasilia. Verstappen besloot zelf ook deel te nemen aan de race en dat leverde mooie taferelen op. De Nederlander reed binnen één rondje van de laatste plek richting P1 en maakte veel indruk. Meer lezen? Klik hier!

Brundle vergelijkt Verstappen met Senna, Schumacher en Hamilton

Max Verstappen reed afgelopen seizoen het hele veld zoek in de Formule 1 en de drievoudig wereldkampioen krijgt na afloop van zijn successeizoen natuurlijk de nodige complimenten. De Limburger wordt inmiddels met de groten der aarde vergeleken en ook Martin Brundle doet mee aan die hype. "Hij begint als Michael [Schumacher] en Lewis [Hamilton] te worden qua volledig management van verkeer, de grote inhaalacties en het spelen van het kansenspelletje. Hij is een combinatie van al die dingen. Maar maakt hem dat beter? Niet per se, maar hij is het échte werk en het complete pakket." Meer lezen? Klik hier!

Kelly Piquet deelt plaatjes van kerstviering met Max Verstappen in Brazilië

Het seizoen zit erop en de coureurs zijn uitgevlogen richting vrienden en familie om de kerstdagen samen door te brengen. Max Verstappen is in Brazilië, waar hij samen met Kelly Piquet de feestelijkheden viert. De Braziliaanse plaatst een aantal foto's van de kerstviering met de drievoudig wereldkampioen. Ook de kerstman was aanwezig bij het feestje. Meer lezen? Klik hier!

Tim Coronel lyrisch over Verstappen: "Ik vind hem als mens gegroeid"

Max Verstappen heeft dit seizoen over de hele wereld indruk weten te wekken met zijn ongekende prestaties op de baan. Tim Coronel - fan van het eerste uur - geniet met volle teugen van de prestaties van de Limburger en vertelt wat Verstappen volgens hem nou zo speciaal maakt. "Niet lullig bedoeld, maar in de tijd van Vettel en van Schumacher vond ik het een beetje irritant. Misschien dat er een beetje arrogantie overheen zat", zegt de coureur onder andere. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen heeft genoten van Dutch Grand Prix: "Visitekaartje van de Nederlanders"

Eén van de hoogtepunten van afgelopen seizoen was natuurlijk de Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort. In de duinen zagen we één van de mooiste races van het seizoen en ook Max Verstappen is enorm trots op wat Nederland met zo'n evenement allemaal aan de wereld laat zien. "De sfeer is heel bijzonder. Toen ik daar op de grid stond en de muziek ging af, kreeg ik daar toch wel een beetje kippenvel van. Ik laat het natuurlijk niet zien, maar vind dat soort dingen wel mooi", zegt de Red Bull-coureur. Meer lezen? Klik hier!