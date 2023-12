Redactie

Maandag 25 december 2023 16:27

Het seizoen zit erop en de coureurs zijn uitgevlogen richting vrienden en familie om de kerstdagen samen door te brengen. Max Verstappen is in Brazilië, waar hij samen met Kelly Piquet de feestelijkheden viert. De Braziliaanse plaatst een aantal foto's van de kerstviering met de drievoudig wereldkampioen.

De winterstop is na de Grand Prix van Abu Dhabi in volle gang en momenteel zijn alle coureurs en medewerkers uitgevlogen richting hun vrienden en families om daar samen de feestdagen door te brengen. Verstappen gaf eerder al aan wat hij in de winter allemaal van plan was: "Ik ben nog steeds veel aan het reizen. Ik heb een bruiloft van mijn zwager in Brazilië. Daar breng ik dus de kerst door, want anders reis ik weer terug naar Europa. Er zijn daar goede temperaturen", zei de Red Bull-coureur eerder.

Artikel gaat verder onder video

Foto's van kerst

Inmiddels zit die bruiloft erop en zagen we daar enkele dagen geleden al de nodige foto's over verschijnen. Na de bruiloft is het vizier op de kerstdagen gegaan en die worden inmiddels gevierd door het verliefde koppel, samen met familie van de Braziliaanse. Piquet was zo vriendelijk om een aantal plaatjes van de festiviteiten met vriend Max te delen op haar Instagram.