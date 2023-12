Brian Van Hinthum

Max Verstappen reed afgelopen seizoen het hele veld zoek in de Formule 1 en de drievoudig wereldkampioen krijgt na afloop van zijn successeizoen natuurlijk de nodige complimenten. De Limburger wordt inmiddels met de groten der aarde vergeleken en ook Martin Brundle doet mee aan die hype.

Daar waar Mercedes en Lewis Hamilton jarenlang zorgden voor de nodige voorspelbare races en uitslagen, waren het dit seizoen Red Bull Racing en Verstappen die een ongekende en nog nooit eerder vertoonde vorm van dominantie lieten zien. Slechts één keer wist er een andere auto dan de RB19 te zegevieren, toen Carlos Sainz er tijdens de Grand Prix van Singapore met de overwinning vandoor ging. Verstappen eindigde zelf uiteindelijk nog negentien zeges in 22 races, waarmee hij misschien wel het meest dominante seizoen in de historie wist te rijden.

Natuurlijk zorgen de prestaties van Verstappen er regelmatig voor dat de Red Bull-coureur vergeleken wordt met de grote heren uit de historie van de sport. Brundle behandelt in een Q&A van Sky Sports de vraag hoe hij daar naar kijkt: "Afgelopen nacht deed ik en Q&A met Alain Prost en ik vroeg hem ook zoiets. Als viervoudig wereldkampioen die potentieel geëvenaard wordt door Verstappen zei hij dat hij coureurs niet wil vergelijken. Hij zei dat hij vijf wereldkampioenen als teamgenoten heeft gehad en ze allemaal heel verschillend waren, ook hij."

Het complete pakket

De oud-coureur vervolgt: "Ik dacht: 'Als Alain Prost zoiets denkt, is het lastig om daar tegenin te gaan.' Naar mijn idee heeft Max het talent, de touch en hetzelfde gevoel voor grip als [Ayrton] Senna. Nu heeft hij ook nog het vertrouwen en de ervaring om het te laten zien in de race, regen, zonneschijn, rode vlaggen en bij herstarts. Hij begint als Michael [Schumacher] en Lewis [Hamilton] te worden qua volledig management van verkeer, de grote inhaalacties en het spelen van het kansenspelletje. Hij is een combinatie van al die dingen. Maar maakt hem dat beter? Niet per se, maar hij is het échte werk en het complete pakket."