Brian van Hinthum & Jan Bolscher

Maandag 25 december 2023 18:32

Max Verstappen heeft dit seizoen over de hele wereld indruk weten te wekken met zijn ongekende prestaties op de baan. Tim Coronel - fan van het eerste uur - geniet met volle teugen van de prestaties van de Limburger en vertelt wat Verstappen volgens hem nou zo speciaal maakt.

Daar waar Mercedes en Lewis Hamilton jarenlang zorgden voor de nodige voorspelbare races en uitslagen, waren het dit seizoen Red Bull Racing en Verstappen die een ongekende en nog nooit eerder vertoonde vorm van dominantie lieten zien. Slechts één keer wist er een andere auto dan de RB19 te zegevieren, toen Carlos Sainz er tijdens de Grand Prix van Singapore met de overwinning vandoor ging. Verstappen eindigde zelf uiteindelijk nog negentien zeges in 22 races, waarmee hij misschien wel het meest dominante seizoen in de historie wist te rijden.

Niet de RB19

Coronel geniet met volle teugen van zijn landgenoot en legt in gesprek met GPFans uit dat het met name Verstappen was en niet de RB19. "Je zegt de dominantie van Red Bull en van Max, maar ik zie het niet als de dominantie van Red Bull. De auto is zo goed als zijn tweede coureur en Pérez heb ik eigenlijk nergens gezien. Af en toe was hij er wel even, maar ik zie het echt wel als het seizoen van Max. Het was genieten. Ik vind het echt wel knap en prachtig om te zien wat hij doet. Niet alleen wat hij doet, maar ook hoe hij ermee omgaat", zegt de coureur.

Anders dan Vettel en Schumacher

Hij vervolgt: "Ik vind hem als mens gegroeid, daar kan ik echt van genieten. Ik zie dat hij geniet en dat is wel een beetje wat hij uitstraalt. Dan komt dat ook op de rest zo over. Dat maakt hem wel uniek op dit vlak." Coronel ziet daar grote verschillen in met andere kampioenen. "Niet lullig bedoeld, maar in de tijd van Vettel en van Schumacher vond ik het een beetje irritant. Misschien dat er een beetje arrogantie overheen zat. Dat zie ik nu niet bij Max en dat vind ik mooi. Je merkt ook op straat en wanneer mensen je aanspreken dat andere mensen er ook zo mee bezig zijn en het ook zo omarmen. Het gaat dus niet alleen om dat ik het zie, maar dat de hele wereld het ziet", besluit de man uit Naarden.