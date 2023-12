'Verstappen verschijnt met Kelly Piquet bij kartrace in Brazilië en rijdt het veld zoek'

Brian Van Hinthum

Max Verstappen geniet op dit moment in Brazilië van zijn welverdiende vakantie. De Nederlander kan echter het racen toch niet helemaal links laten liggen en hij verscheen dan ook samen met vriendin Kelly Piquet bij een kartrace in Brasilia. Verstappen besloot zelf ook deel te nemen aan de race en dat leverde mooie taferelen op.

De winterstop is na de Grand Prix van Abu Dhabi in volle gang en momenteel zijn alle coureurs en medewerkers uitgevlogen richting hun vrienden en families om daar samen de feestdagen door te brengen. Verstappen gaf eerder al aan wat hij in de winter allemaal van plan was: "Ik ben nog steeds veel aan het reizen. Ik heb een bruiloft van mijn zwager in Brazilië. Daar breng ik dus de kerst door, want anders reis ik weer terug naar Europa. Er zijn daar goede temperaturen", zei de Red Bull-coureur eerder.

Aanwezig op kartbaan

Dat klopte, want Verstappen verscheen de afgelopen dagen inderdaad op beelden uit Brazilië, waar hij dus op de bruiloft van zijn zwager aanwezig was. Later die week vond de drievoudig wereldkampioen ergens weer wat tijd om zijn favoriete hobby uit te oefenen: racen. Globe weet namelijk beelden te tonen van Verstappen die op een kartrace in Brazilië samen met vriendin Piquet zijn gezicht laat zien. In een busje van schoonvader Nelson Piquet arriveerde hij op het Kartódromo Internacional de Brasília.

Laatste startrij naar P1

De Limburger begon op de kartbaan vanaf de laatste startrij, maar liet vervolgens maar weer eens zien op alle banen, klassen en manieren uit de voeten te kunnen. Volgens de berichtgeving en beelden lag de Red Bull-rijder binnen één rondje vanaf de laatste startplek op P1. Uiteindelijk haalde niemand van de coureurs hem meer bij en won Verstappen de kartrace.