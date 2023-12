Brian Van Hinthum

Maandag 25 december 2023 19:38

Eén van de hoogtepunten van afgelopen seizoen was natuurlijk de Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort. In de duinen zagen we één van de mooiste races van het seizoen en ook Max Verstappen is enorm trots op wat Nederland met zo'n evenement allemaal aan de wereld laat zien.

Verstappen wist dit jaar opnieuw zijn thuisrace in Zandvoort te winnen, al ging het allemaal niet vanzelf. De Nederlander moest in de lastige en wisselende omstandigheden hard knokken voor zijn gedroomde zege, maar kwam na een lange en spectaculaire race tóch als eerste over de streep. Een opluchting. "Een thuis-Grand Prix blijft heel bijzonder. Fans verwachten allemaal dat je daar eventjes gaat winnen. Iedereen denkt 'hij komt en hij doet dat wel even', maar zeker met het weer en dergelijke is dat heel lastig", blikt hij terug bij Motorsport.com.

Emoties bij Verstappen

Na afloop van de zege in de duinen zag we een geëmotioneerde Verstappen op het podium toen Emma Heesters het Wilhelmus ten gehore bracht. De Nederlander geeft toe dat er inderdaad emoties in het spel waren tijdens het weekend. "De sfeer is heel bijzonder. Toen ik daar op de grid stond en de muziek ging af, kreeg ik daar toch wel een beetje kippenvel van. Ik laat het natuurlijk niet zien, maar vind dat soort dingen wel mooi", zegt de Red Bull-coureur.

Feestende Nederlanders

Met name de feestende Nederlanders konden Verstappen bekoren: "Tijdens de rode vlag regende het en was het koud, maar de mensen gingen gewoon door met feestvieren. Ik vond dat heel mooi om te zien. Het is een visitekaartje van hoe wij als Nederlanders zijn. Misschien ben ik bevooroordeeld omdat ik Nederlander ben, maar voor mij is Zandvoort met hoe ze het allemaal brengen en de muziek de Grand Prix met de beste atmosfeer. Het is echte sfeer en niet gemaakt, daar zit het verschil voor mij in. Ook met de koninklijke familie erbij en dergelijke. Als Limburger had ik nooit verwacht dat dit soort dingen mogelijk zijn. Als je opgroeit, dan denk je 'zoiets is heel ver weg'."