Viaplay-commentator ontving doodsbedreigingen, Van der Garde zet punt achter racecarrière | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Zaterdag 16 december 2023 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd bekend dat Giedo van der Garde officieel stopt met als actieve racecoureur. Viaplay-commentator Nelson Valkenburg legt uit wat hij over zich heen kreeg in de eerste paar jaar als nieuwe Formule 1-commentator en Lawrence Stroll maakt duidelijk dat een verkoop van Aston Martin nog lang niet aan de orde is. Dit en meer lees je in de nieuwe editie van de GPFans Recap.

Marko over toekomst: "Heb natuurlijk ook een verplichting naar Red Bull en Max toe"

Het contract van Red Bull-adviseur Helmut Marko loopt aan het einde van 2024 af. Hoe de toekomst eruit zal zien, dat weet ook hij niet. Wel stelt Marko dat hij een verplichting heeft aan Red Bull, maar ook aan Max Verstappen. "Het is een complex onderwerp. Ik heb natuurlijk ook een verplichting naar Red Bull en Max toe. Toch moet het totaalpakket kloppen. Er is nog niets beslist."

Dit is waarom Hamilton Brundle mijdt tijdens gridwalk

Voormalig Formule 1-coureur Martin Brundle loopt voorafgaand aan elke Grand Prix zijn rondje op de startgrid, maar Lewis Hamilton maakt zich altijd uit de voeten als Brundle eraan komt. De analist heeft inmiddels vernomen waarom dit zo is en legt uit dat hij voor zijn pensioen Hamilton nog voor de camera wil krijgen.

Van der Garde zet punt achter racecarrière: "Het is mooi geweest"

De 38-jarige Giedo van der Garde kondigt aan dat 2023 zijn laatste jaar als actieve coureur zal zijn. De Nederlander geeft in gesprek met De Telegraaf aan dat het plezier minder is geworden en dat de jaartjes inmiddels toch wel beginnen te tellen. "Als ik zo terugkijk op mijn carrière: wereldkampioen worden, de podiums die ik heb gedeeld met Vettel en Lewis Hamilton én Formule 1 gereden, dan kan ik alleen maar stellen dat ik ontzettend trots ben."

Valkenburg over boze F1-fans na overgang naar Viaplay: "Wilde me niet laten wegpesten"

Vanaf 2022 is het Viaplay die beschikt over de Nederlandse uitzendrechten van de Formule 1. De Scandinavische partij haalde ook twee nieuwe gezichten binnen om het geluid onder de beelden te verzorgen. Nelson Valkenburg is één van die nieuwe commentatoren en onthult dat niet iedere fan blij was met de nieuwe stemmen onder de beelden en dat hij zelfs doodsbedreigingen kreeg.

Lawrence Stroll sluit verkoop van Aston Martin uit: "Ik ga nergens heen"

Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll maakt een einde aan alle verkoopgeruchten. De Canadees legt in The New York Times uit dat hij voor de lange termijn in de Formule 1 zit. "Je gaat niet honderden miljoenen ponden uitgeven aan het bouwen van de grootste nieuwe Formule 1-campus en het aannemen van 400 van de beste werknemers als je op het punt staat het bedrijf te verlaten."