Nelson Valkenburg moet in het Algemeen Dagblad toegeven dat de eerste paar seizoenen als Formule 1-commentator bij Viaplay niet altijd even leuk waren. De 39-jarige Valkenburg kreeg op social media toch wel flink wat haatberichten, maar kan er inmiddels goed mee omgaan.

De Formule 1-uitzendrechten binnen Nederland is toch wel een dingetje. Zo kwam er aan het einde van 2021 een wisseling van de wacht. Zo nam het Scandinavische Viaplay de Nederlandse uitzendrechten over van Ziggo en nam het ook twee nieuwe gezichten mee voor het geluid onder de beelden. Naast Valkenburg kwam namelijk Melroy Heemskerk ook aan boord. Al snel bleek dat de Nederlandse fans nog gewend waren aan Olav Mol en Jack Plooij en dat lieten deze fans dan ook weten.

'Laat me niet wegpesten'

Inmiddels kan Valkenburg de kritiek naast zich neerleggen, maar dat was in de beginperiode zeker niet zo. "Ik was er niet tegen gewapend. Op de eerste dag nadat bekend was geworden dat ik, na dertien jaar autosportcommentaar op tv, nu Formule 1 ging doen, had ik meer dan 50.000 directe berichten op Instagram, met heel bijzondere leuzen daarin. Bijvoorbeeld de belofte dat mijn stembanden zouden worden doorgesneden." Hoewel hij daar even mee worstelde, gaf dat hem eigenlijk alleen maar meer motivatie. "Uiteindelijk werd ik er juist heel koppig van. Ik wilde me niet laten wegpesten."

Trots

De kritiek op het duo van Viaplay is inmiddels een stuk minder en Valkenburg kan nu dan ook genieten van zijn werk. "Ik heb de afgelopen jaren zo veel geleerd en ben gaan genieten. Van Max Verstappen, bijvoorbeeld. Ik heb zo veel respect voor hem gekregen. De mensen onderschatten weleens hoeveel er van hem wordt gevraagd. Dat zien wij nu van dichtbij. Dat hij er lol in blijft houden en tegelijkertijd al anderhalf jaar lang foutloos is, vind ik echt bizar." Daar heeft hij zelf ook lessen uit gehaald. "En terwijl ik dat doe, ben ik trots dat ik mezelf niet kapot heb laten maken door wat er vorig jaar is gebeurd. Het heeft even geduurd voordat ik weer trots op mezelf kon zijn, maar nu ben ik dat wel."