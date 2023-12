Remy Ramjiawan

De 38-jarige Giedo van der Garde kondigt aan dat 2023 zijn laatste jaar als actieve coureur zal zijn. De Nederlander geeft in gesprek met De Telegraaf aan dat hoewel het plezier er nog steeds is, de jaartjes inmiddels toch wel beginnen te tellen.

Zo'n dertig jaar geleden maakte Van der Garde zijn autosportdebuut in de Formule Renault bij het team van Frits van Amersfoort Racing. Via de Formule 3, World Series van Renault en de GP2 Series, wist hij uiteindelijk in 2013 een vast zitje in de Formule 1 te bereiken. Dat gebeurde bij het team van Caterham. Toch was het 2013-seizoen uiteindelijk het enige jaar waarin hij in de hoogste divisie van de autosport mocht uitkomen. Na deze periode kwam Van der Garde nog in diverse langeafstandsraces in actie en was niet geheel onsuccesvol.

'Het is mooi geweest'

Van der Garde wil zich vol kunnen focussen op het racen, maar dat zit er inmiddels niet meer in. "Maar het is mooi geweest. Racen, zeker in Amerika, slokt zoveel tijd op. Hier in Nederland ben ik druk met mijn business en ik heb een vrouw en drie kinderen. Ik merk dat ik niets een beetje half erbij wil doen. En ja, de jaren beginnen ook te tellen. Ik merk toch dat ik iets trager en minder scherp begin te worden."

Hoogtepunt

Als hij dan vervolgens terugkijkt op zijn hoogtepunten, dan komt ook Jos Verstappen voorbij. Verstappen senior begeleidde Van der Garde in 2002 tijdens het karten. "Die kartjaren waren sowieso geweldig. Toen reed ik heel veel, wel dertig weekenden in het jaar. Ik voelde weinig druk, het ging echt om het plezier. 2002 was het jaar waarin ik heel actief samenwerkte met Jos Verstappen, die mij begeleidde. Ik heb ontzettend veel van hem geleerd."

Formule 1

Het Formule 1-avontuur ging zeker niet over rozen, want Van der Garde was uiteindelijk nog in de rechtszaal te vinden in 2014. De Nederlander had een geldig contract op zak voor een zitje bij Sauber, maar dat team had Felipe Nasr en Marcus Ericsson aangetrokken. Uiteindelijk won Van Der Garde de rechtszaken, maar los van een zak met geld, zat er geen zitje in. "Leuk zo’n zak geld, maar ik had er geen reet aan. Ik wilde op dat moment gewoon laten zien wat ik in mijn mars had en dat ik thuishoorde in de Formule 1. Dat is het moeilijkste moment in mijn carrière geweest. Ik zat in een zwart gat en wist niet wat ik moest doen."

Toch heeft hij het uiteindelijk, met onder andere hulp van zijn omgeving, een plekje kunnen geven en kijkt hij trots terug op zijn carrière. "Ik kreeg mijn leven weer op de rit en daar pluk ik nu nog steeds de vruchten van. Als ik zo terugkijk op mijn carrière: wereldkampioen worden, de podiums die ik heb gedeeld met Vettel en Lewis Hamilton én Formule 1 gereden, dan kan ik alleen maar stellen dat ik ontzettend trots ben."

