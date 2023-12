Remy Ramjiawan

Zaterdag 16 december 2023 15:04

Voormalig Formule 1-coureur Martin Brundle loopt voor Sky Sports F1 voorafgaand aan een Grand Prix zijn befaamde gridwalk. Tijdens dat kwartiertje komt de Brit vaak een heleboel sterren tegen, maar ook coureurs. Toch mijdt Lewis Hamilton hem en dat zou te maken hebben met de pech die vaak volgt voor coureurs die met Brundle hebben gesproken.

Brundle gaat voorafgaand aan de races op pad met zijn microfoon om nog een paar quotes op te halen, voordat de race van start gaat. Niet iedereen zit daarop te wachten. Het afgelopen seizoen is vaker dan eens gebleken dat de nieuwe fans Brundle niet altijd kennen, ook bekende Hollywood-sterren zijn niet altijd even gecharmeerd van de Brit. Toch blijft Brundle zijn loopje doen en dat levert soms toch wel hilarische beelden op.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner wijst naar 2021 voor te zware RB18: "Door die titelstrijd was de auto aan de zware kant"

Bijgeloof

In een vraaggesprek bij Sky Sports F1 wordt Brundle gevraagd of hij nu een keertje Hamilton voor de camera kan krijgen. "Ja, dat probeer ik en dat zal ik ook doen. Maar iemand overtuigde Lewis er ook van dat elke keer dat hij met mij sprak op de grid, dat hij daarna crasht." De zevenvoudig kampioen zou zijn landgenoot dus mijden om een uitvalbeurt uit de weg te gaan.

Toch beroept Brundle zich op eerdere gevallen, waarbij alles goed ging. "Maar ik sprak met twee van de drie podiumkandidaten op de grid in Abu Dhabi en had eigenlijk ook met Max [Verstappen] kunnen praten als ik wat scherper was geweest, dus ik heb ze geen pech gebracht."