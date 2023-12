Alfa Romeo heeft nieuwe naam vanaf 2024, AlphaTauri blijft vooralsnog AlphaTauri | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel.

De winterstop is inmiddels in volle gang en hoewel de meeste coureurs langzaam maar zeker richting de vakantiebestemmingen vertrekken, is er nog genoeg te bespreken over de koningsklasse. Jean Todt, voormalig president bij de FIA, liet zijn licht schijnen op de zaak van Felipe Massa over het wereldkampioenschap van 2008. Daarnaast werd de officiële inschrijvingslijst van 2024 bekend gemaakt, waarop we zagen dat Alfa Romeo vanaf volgend seizoen een nieuwe naam heeft.

Massa krijgt bijval van Todt: "Achteraf gezien hadden we de race moeten schrappen"

Felipe Massa is samen met een heel team aan juristen verwikkeld in een strijd om het wereldkampioenschap van 2008 naar zich toe te trekken. Jean Todt denkt, hoewel sprake van een hele bijzondere situatie, denkt dat de uitslag van de race in Singapore van dat jaar inderdaad geschrapt had moeten worden. "Helaas zijn Charlie en Max niet meer onder ons. Achteraf gezien hadden we moeten vragen om de race te schrappen. Dit compleet nieuwe feit, als het waar blijkt, vertelt dat de mensen die het kampioenschap officieel maakten, wisten van wat er gebeurd was."

FIA maakt officiële inschrijflijst voor 2024 bekend: AlphaTauri-naam blijft voorlopig

De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) heeft de officiële inschrijflijst voor het Formule 1-wereldkampioenschap van 2024 bekendgemaakt. De nieuwe naam voor het team dat we tot afgelopen seizoen kende als Alfa Romeo, werd eerder vanochtend al bekendgemaakt, maar nu weten we ook dat de AlphaTauri-naam voorlopig blijft bij het zusterteam van Red Bull Racing. Hoewel het in de lijn der verwachting lag dat zij ook op vrijdag met de nieuwe naam kwamen, gebeurde dat nog niet.

Sauber komt onder KICK Sauber uit vanaf 2024 na terugtrekking Alfa Romeo

Alfa Romeo heeft de Formule 1 verlaten en dus komt het door Sauber Motorsport-gerunde team vanaf 2024 uit onder een nieuwe naam. Kick.com heeft de rechten voor de teamnaam in handen gekregen voor 2024 en 2025 en dus zal de renstal vanaf volgend seizoen uitkomen als KICK Sauber. Omdat Alfa Romeo vanaf 2024 niet meer meedoet aan de Formule 1, heeft Sauber een nieuwe naam nodig. De keuze is uiteindelijk gevallen op KICK Sauber en de bolide van 2024 zal de KICK Sauber C44 heten. Kick.com is een Australisch streamingsplatform dat sinds afgelopen seizoen al een sponsor is van Sauber.

Albon loog tegen Marko over Mercedes-salaris voor zitje Red Bull: 'Ik had geen manager'

Alexander Albon komt tegenwoordig uit voor Williams waar hij het team in 2023 hielp aan de zevende plek in het constructeurskampioenschap. De in Londen-geboren Thai begon zijn Formule 1-carrière echter bij Red Bull-zusterteam Scuderia Toro Rosso. Albon blikt in de High Performance-podcast terug op de onderhandelingen met Helmut Marko. "Ik werd benaderd om in de Formule E aan de slag te gaan en ik dacht: 'Fantastisch, dat is geweldig'," zo begon Albon. "Ik belde Helmut Marko, voordat ik het contract tekende, gewoon om te zeggen: 'Is er nog een kans dat er nog een stoeltje vrijkomt in F1, voordat ik dit Formule E-contract teken?", vertelt hij onder meer.

Verstappen troost dochter Kelly Piquet tijdens het gamen: "Nee Maxie, ik wil niet!"

Max Verstappen zit regelmatig in zijn kamer te gamen en vaak is dit voor volgers ook nog eens op video te volgen. Het levert zo nu en dan hilarische taferelen op. Zo ook nu, wanneer Verstappen met een huilende Penelope wordt geconfronteerd die niet wil gaan douchen. Dit keer stormt de stiefdochter van Verstappen de gamekamer van de drievoudig wereldkampioen binnen omdat ze dus moet douchen, maar hier geen zin in heeft. "Iemand is hier niet zo blij", merkt Verstappen op terwijl Penelope in het beeld schuift. De kleine meid zelf, huilend en wel, heeft totaal geen zin om te gehoorzamen: "Ik wil niet douchen!", roept ze.