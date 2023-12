Vincent Bruins

Vrijdag 15 december 2023 10:08 - Laatste update: 13:08

Alfa Romeo heeft de Formule 1 verlaten en dus komt het door Sauber Motorsport-gerunde team vanaf 2024 uit onder een nieuwe naam. Kick.com heeft de rechten voor de teamnaam in handen gekregen voor 2024 en 2025 en dus zal de renstal vanaf volgend seizoen uitkomen als KICK Sauber.

Sauber werd al in 1970 opgericht door Peter Sauber. De Zwitser bouwde de Sauber C1 in de kelder bij zijn ouders thuis en nam daarmee deel aan hillclimb-evenementen. Het team breidde zich langzaam maar zeker uit tot een bekende naam op wereldkampioenschapsniveau in de sportscar-racerij. In een partnerschap met Mercedes besloot Sauber vanaf 1993 mee te doen aan de Formule 1 en sindsdien is de formatie uit Hinwil altijd een solide middenvelder geweest. Tot en met 2005 ging Sauber samenwerkingen aan met Red Bull, Petronas en Ferrari, en scoorde het hier en daar een podium met onder andere Heinz-Harald Frentzen en Nick Heidfeld.

BMW en Alfa Romeo

Vanaf 2006 werd Sauber gerund als een fabrieksteam van BMW en met succes. Na twee podiums in het eerste seizoen van de samenwerking scoorde Sauber in 2007 voor het eerst meer dan 100 punten, toen Heidfeld en Robert Kubica regelmatig in de top vijf terechtkwamen. In 2008 was laatstgenoemde zelfs een ware titelkandidaat en de Pool scoorde tijdens de Grand Prix van Canada de enige overwinning voor Sauber. Na een teleurstellend seizoen in 2009 besloot BMW zich vanwege de financiële crisis terug te trekken. Vanaf 2018 werd Alfa Romeo betrokken bij Sauber. Charles Leclerc maakte daar zijn Formule 1-debuut en na een indrukwekkend eerste seizoen zou hij de promotie richting Ferrari maken. Tegenwoordig komen Valtteri Bottas en Zhou Guanyu uit voor KICK Sauber.

Nieuwe identiteit

In augustus 2022 besloot Alfa Romeo zich na het seizoen van 2023 terug te trekken uit de koningsklasse van de autosport. Dit kwam niet lang nadat Audi en Sauber een gloednieuwe samenwerking hadden aangekondigd. De Duitse autogigant zal vanaf 2026 de power units leveren aan het Zwitserse team. Omdat Alfa Romeo vanaf 2024 dus niet meer meedoet aan de Formule 1, heeft Sauber een nieuwe naam nodig. De keuze is uiteindelijk gevallen op KICK Sauber en de bolide van 2024 zal de KICK Sauber C44 heten. Kick.com is een Australisch streamingsplatform dat sinds afgelopen seizoen al een sponsor is van Sauber.