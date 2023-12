Brian Van Hinthum

Vrijdag 15 december 2023 16:36

Max Verstappen zit regelmatig in zijn kamer te gamen en vaak is dit voor volgers ook nog eens op video te volgen. Het levert zo nu en dan hilarische taferelen op. Zo ook nu, wanneer Verstappen met een huilende Penelope wordt geconfronteerd die niet wil gaan douchen.

Verstappen en Kelly Piquet zijn sinds 2020 gelukkig samen en de Braziliaanse schone is met enige regelmaat bij Grands Prix te zien als trouwste supporter van de Nederlander. Daarnaast krijgen we ook op social media met enige regelmaat een inkijkje in het leven van Verstappen en Piquet, die samen met dochter Penelope regelmatig leuke dingen doen. We zien Penelope, dochter van voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat, met enige regelmaat tijdens Verstappen zijn online gaming livestreams in beeld verschijnen.

Huilende Penelope

De dochter van vriendin Piquet is inmiddels al meermaals in beeld gekomen tijdens de livestreams van de Nederlander en dat levert over het algemeen de nodige hilarische taferelen op. Dit keer stormt de stiefdochter van Verstappen de gamekamer van de drievoudig wereldkampioen binnen omdat ze moet douchen, maar hier geen zin in heeft. "Iemand is hier niet zo blij", merkt Verstappen op terwijl Penelope in het beeld schuift. De kleine meid zelf, huilend en wel, heeft totaal geen zin om te gehoorzamen: "Ik wil niet douchen!", roept ze. "Je moet gaan douchen, P", reageert Verstappen.

Super Max

De wereldkampioen probeert ondertussen zijn voetbalgame door te spelen, maar zijn adviezen zijn aan dovemansoren gericht: "Nee dat wil ik niet, ik wil bij jou blijven!", zegt Penelope nadat Verstappen haar nog eens sommeert in de douche te gaan. Nadat ze nog eens 'Nee Maxie, ik wil niet", roept en Super Max van de Pitstop Boys ook nog eens wordt afgespeeld en Verstappen spreekt van 'chaos', is het uiteindelijk toch gelukt, zo lijkt het: "Het gaat goed met P", besluit de Red Bull-coureur in het viraal gegane filmpje.