Brian Van Hinthum

Vrijdag 15 december 2023 06:59

Felipe Massa is samen met een heel team aan juristen verwikkeld in een strijd om het wereldkampioenschap van 2008 naar zich toe te trekken. Jean Todt denkt, hoewel sprake van een hele bijzondere situatie, denkt dat de uitslag van de race in Singapore van dat jaar inderdaad geschrapt had moeten worden.

Sinds eerdere opmerkingen van voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is het vuurtje rondom de controversiële 2008-titel weer gaan branden en is Massa samen met een fors aantal wereldwijde advocaten gaan kijken naar mogelijkheden om de titel van dat jaar aan te vechten. Men denkt over voldoende bewijs te beschikken om een vuist te maken in de rechtszaal en er wordt dan ook op gehamerd dat de onderste steen boven moet komen. In eerste instantie leek Massa met zijn juridisch team op zoek te zijn naar gerechtigheid en financiële compensatie, maar later bleek dat men zelfs mikt op het omdraaien van de wereldtitel in het voordeel van Massa.

Duidelijke regel

Inmiddels is er sinds het bekend worden van de zaak een hoop gezegd en geschreven over de hele situatie. Met name het verhaal dat de bazen van destijds al vroeg in het seizoen wisten dat er valsgespeeld werd in Singapore tijdens de heuse Crashgate, steekt bij Massa. Todt laat tegenover L'Équipe zijn licht schijnen op de zaak: "Deze zaak is bijzonder. We werden pas later bewust van het valsspelen. Er is altijd een regel geweest bij de FIA dat resultaten na 31 december blijven staan. In het Singapore-geval werden de feiten pas een jaar later bekend en de sancties van de FIA werden voor mijn aankomst geannuleerd door het Paris Judicial Court."

Ander verhaal

Dit jaar werd dus bekend dat FIA-president Max Mosley en wedstrijdleider Charlie Whiting al van Crashgate af wisten voor de laatste race in Brazilië: "Volgens Bernie Ecclestone wisten Max Mosley - mijn voorganger - en Charlie Whiting er vanaf het begin al vanaf. Toen ik FIA-president was, wist ik hier niks van. Ontdekken dat de federatie de waarheid wist voor deze beroemde 31 december, kan dingen veranderen. Helaas zijn Charlie en Max niet meer onder ons. Achteraf gezien hadden we moeten vragen om de race te schrappen. Dit compleet nieuwe feit, als het waar blijkt, vertelt dat de mensen die het kampioenschap officieel maakten, wisten van wat er gebeurd was."