De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) heeft de officiële inschrijflijst voor het Formule 1-wereldkampioenschap van 2024 bekendgemaakt. De nieuwe naam voor het team dat we tot afgelopen seizoen kende als Alfa Romeo, werd eerder vanochtend al bekendgemaakt, maar nu weten we ook dat de AlphaTauri-naam voorlopig blijft bij het zusterteam van Red Bull Racing.

In de sportieve reglementen van 2023 staat vastgesteld dat de FIA tot en met 15 december had om de inschrijflijst voor het Formule 1-seizoen van 2024 te onthullen en dus moest deze vandaag bekend worden gemaakt. Dezelfde coureurs die reden in de seizoensfinale van 2023, de Grand Prix van Abu Dhabi, zullen ook volgend jaar weer op de grid staan en dat is nog nooit eerder voorgekomen. Naast dat er geen veranderingen zijn als het gaat om de coureurs, zullen ook de persoonlijke startnummers hetzelfde blijven. Max Verstappen heeft dus wederom besloten om als regerend kampioen met nummer 1 uit te komen. Het persoonlijke startnummer van de Nederlander is 33.

Aston Martin, Sauber en AlphaTauri

Als we kijken naar de teams, dan zijn er wel een aantal veranderingen, waarvan twee al eerder aangekondigd waren. Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team wordt Aston Martin Aramco Formula One Team. Cognizant, een Amerikaans informatietechnologiebedrijf, blijft wel een sponsor van het team van Fernando Alonso en Lance Stroll, maar zal dus geen titelsponsor meer zijn. Eerder vanochtend werd onthuld dat het door Sauber Motorsport-gerunde team dat we van 2018 tot en met 2023 kenden als Alfa Romeo, KICK Sauber zal heten, of voluit en officieel Stake F1 Team Kick Sauber. AlphaTauri heeft niks laten weten over haar nieuwe naam voor 2024. Er werd gespeculeerd dat het zusterteam van Red Bull omgedoopt zou worden tot Racing Bulls. De Italiaanse renstal heet nu wel officieel Scuderia AlphaTauri RB, maar of die 'RB' staat voor Racing Bulls, is niet bekend.