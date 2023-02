Jeen Grievink

Daniel Ricciardo zal dit seizoen de rol van reserve- en testcoureur vervullen bij Red Bull Racing, maar menigeen gaat er vanuit dat de Australiër voor de langere termijn mikt op het stoeltje van Sergio Pérez, naast Max Verstappen. De Mexicaan laat echter weten niet te vrezen voor Ricciardo, wiens aanwezigheid voor hem geen probleem is.

Na een uiterst mager jaar bij McLaren, voegde Ricciardo zich weer bij de Red Bull-familie, waar hij komend seizoen zal fungeren als test- en reservecoureur. De Australiër doet even een stap terug, maar de verwachting is dat hij in de nabije toekomst weer volledig terug wil keren op de grid. En het liefst zou hij dat doen in het stoeltje van Pérez, naast Verstappen, zo klinken de geluiden. Ricciardo zelf laat over die plannen weinig los en zegt vooral blij te zijn met de kans om dit jaar een stapje terug te kunnen doen en wat meer vrije tijd te hebben.

Ricciardo kijkt uit naar reserverol in 2023

"Ik denk dat mijn mindset echt is om te proberen het team te helpen. Ik zal alles geven wat ik kan in de simulator, bij de races waar ik naartoe ga en ik zal bij de vergaderingen zijn. En ik heb er geen probleem mee om met Max en Checo te praten en mijn inzichten te delen en te proberen de beste teamgenoot te zijn die ik kan. Dat is echt hoe ik er in sta", zo vertelde Ricciardo aan Sky Sports. Hij zegt dan ook niet te azen op het stoeltje van Pérez. Althans, niet voor dit seizoen. "Ik denk ook omdat ik persoonlijk echt vrij wil zijn, ik zit niet te wachten van 'geef me die kans'. Ik ben erg blij met de rol die ik nu heb."

Pérez maakt zich geen zorgen om Ricciardo

Maar over de periode ná 2023 heeft Ricciardo het niet. En dat is het moment waarvan menigeen zegt dat de Australiër dan graag wil terugkeren op de grid. In een stoeltje van Red Bull Racing welteverstaan. Maakt Pérez zich daar zorgen over? "Nee, als je bij Red Bull Racing bent, presteer je op je best. Het maakt niet uit of Daniel hier is of niet. Red Bull kan zowat iedereen coureur die ze willen op de grid plaatsen", zo spreekt de Mexicaan klare taal.

Chandhok benieuwd naar Ricciardo versus Pérez

Sky Sports-analist Karun Chandhok denkt echter dat Pérez wel degelijk op zijn tellen moet passen. "Ik denk dat Daniel tegen Checo een interessant gevecht is voor de '24-stoel. Hoe gaan ze Daniël beoordelen? Dat is wat ik graag wil zien, want ja, ze kunnen hem in een simulator zetten, maar dat is niet hetzelfde als in de oude auto rijden. Dus, gaan ze hem ergens een test laten doen? Dat is wat ik graag zou willen zien; hoe evalueren ze Daniel Ricciardo echt?", aldus Chandhok.

