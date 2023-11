Lars Leeftink

Woensdag 29 november 2023 21:42 - Laatste update: 21:43

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd bekend dat Viaplay wederom de kwartaalcijfers niet bekend kon maken en het uit moest stellen, zette Kelly Piquet vriend Max Verstappen op social media in de schijnwerpers, liet Lewis Hamilton weten meer vertrouwen te hebben in 2024 dankzij de verbeteringen van Mercedes en is Verstappen genomineerd voor de prijs 'Sportman van het Jaar 2023'. Dit is de GPFans Recap van 29 november.

Kelly Piquet is 'meer dan trots' en zet Verstappen in het zonnetje op Instagram

Max Verstappen was dit seizoen amper tot niet te verslaan in de Formule 1 en won negentien races richting zijn derde titel in de koningsklasse. De Nederlander mag nu gaan genieten van zijn welverdiende vakantie met vrienden en familie. Kelly Piquet, de Braziliaanse vriendin van Verstappen, zet haar vriend op Instagram in het zonnetje. Meer lezen? Klik hier!

Viaplay stelt langverwachte presentatie van derde kwartaalcijfers wederom uit

Woensdag zou de dag zijn dat Viaplay, dat sinds 2022 de uitzendrechten van de Formule 1 in Nederland in handen heeft, de uitgestelde kwartaalcijfers bekend zou maken. Dit is echter wederom niet gebeurd, waardoor de streamingdienst het voor de tweede keer uit moest stellen. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen op shortlist voor Sportman van het Jaar 2023

Het NOS*NSF heeft de shortlist met genomineerden bekendgemaakt voor de titel Sportman van het Jaar 2023. Max Verstappen, die duidelijk liet merken dat hij het een "belachelijke prijs" vindt en überhaupt niet wil winnen, is wederom genomineerd samen met een aantal andere mannelijke sporters. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton ziet 2024 positief tegemoet na dominant seizoen Verstappen: "Ik ben hoopvol"

Lewis Hamilton moet toegeven dat hij, maar ook Toto Wolff en het hele team van Mercedes, veel druk voelen om in 2024 beter te gaan presteren. De Brit zag begin 2023 amper iets waar naartoe gewerkt kon worden, maar inmiddels is Hamilton iets optimistischer en kijkt hij ernaar uit om in 2024 Max Verstappen en Red Bull Racing meer uit te dagen. Meer lezen? Klik hier!

Sportmarketeer Van den Berg gist naar Viaplay-exit Nederland: "Dat idee krijg je wel"

Het nieuws dat Viaplay de presentatie van de kwartaalcijfers van het derde kwartaal in 2023 opnieuw heeft moeten uitstellen, heeft voor veel verbaasde gezichten gezorgd bij experts en fans van de sport. Sportmarketeer Rein van den Berg suggereert zelfs dat de streamingdienst lijkt voor te sorteren op een vertrek uit Nederland. Meer lezen? Klik hier!