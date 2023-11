Brian Van Hinthum

Woensdag 29 november 2023 09:00 - Laatste update: 10:58

Opvallend nieuws vanuit het kamp van Viaplay. Het ogenschijnlijk in zwaar weer verkerende bedrijf zou op woensdag met de derde kwartaalcijfers komen, nadat deze eerder al met ongeveer een maand werden uitgesteld. Inmiddels is bekendgemaakt dat men wederom de presentatie van die cijfers moet uitstellen.

Het niet altijd even populaire Viaplay lijkt steeds dieper in de penarie te komen. Eind oktober werd al bekend dat het Scandinavische bedrijf op het allerlaatste moment besloten had om de presentatie van de cijfers van het derde kwartaal nog niet de deur uit te doen. Volgens verschillende berichten zou het bedrijf financieel behoorlijk in de financiële problemen zitten. Sportmarketeer Chris Woerts vertelde destijds bovendien dat Viaplay zelfs geprobeerd had om de Formule 1-rechten te verkopen aan Ziggo Sport en RTL, maar dat men niet in zee wilde gaan voor de hoofdprijs.

Opnieuw uitgesteld

Inmiddels lijkt het erop dat ook vele abonnees na de Grand Prix van Abu Dhabi op zondag besloten hebben om - al dan niet tijdelijk - het abonnement bij de dienst op te zeggen. Na lang wachten zouden op woensdag dan eindelijk de derde kwartaalcijfers aan de buitenwereld gepresteerd worden, waarbij men verwacht dat deze behoorlijk negatief gaan uitvallen en dit een grote impact op het bedrijf kan gaan hebben. Op woensdagochtend maakt men echter bekend dat de publicatie opnieuw uitgesteld wordt, richting donderdag 30 november.

Statement

In een korte persverklaring op de eigen website komt men met een korte tekst en uitleg: "Viaplay Group maakt vandaag bekend dat de directie heeft besloten om de publicatie van de derde kwartaalcijfers opnieuw te verplaatsen naar donderdag 30 november, nadat de handel sluit op de NASDAQ in Stockholm. Dit is gedaan om de gesprekken met de grootste aandeelhouders, schuldeisers en obligatiehouders om de mogelijke herkapitalisatie [een soort bedrijfsreorganisatie, red.] van de groep verder te bespreken." Kortom: geen goed bericht vanuit de Scandinavische streamingdienst.