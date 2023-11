Jan Bolscher

Woensdag 29 november 2023 12:55

Het NOS*NSF heeft de shortlist met genomineerden bekendgemaakt voor de titel Sportman van het Jaar 2023. Max Verstappen is een van de namen op deze lijst, maar de Red Bull Racing-coureur gaf recent nog aan deze "belachelijke prijs" überhaupt niet te willen winnen.

Verstappen verreed dit jaar een van de meest dominante seizoenen uit de geschiedenis van de Formule 1. De Nederlander won 19 van de 22 races en behaalde, door middel van een recordaantal WK-punten te scoren, zijn derde achtereenvolgende wereldkampioenschap. Ook verbrak hij een reeks andere indrukwekkende records. Zo won de Limburger tien races op rij en werd hij de eerste Formule 1-coureur ooit die meer dan duizend ronden aan de leiding ging in één seizoen. Een grote verrassing is de nominatie van Verstappen dus niet.

Shortlist Sportman van het Jaar 2023

Naast Verstappen staan Mathieu van der Poel, Harrie Lavreysen (baanwielrennen), Patrick Roest (schaatsen), Luc van Opzeeland (zeilen), Jeffrey Hoogland (baanwielrennen), Niek Kimmann (BMX), Menno van Gorp (breakdancen), Merijn Scheperkamp (schaatsen), Lennart van Lierop (roeien) en Jens van 't Wout (shorttrack) op de shortlist. Deze lijst wordt op 10 december teruggebracht tot de definitieve nominaties, waarna de uitreiking op 20 december plaats vindt.

Belachelijke en oneerlijke prijs volgens Verstappen

Verstappen won de titel al eens in 2016, 2021 en 2022. Zelf hecht hij echter bijzonder weinig waarde aan deze prijs: "Er zijn zoveel geweldige atleten, daar moeten we als land trots op zijn. Die awards, waarom doen we dat?", vertelde Verstappen in Qatar. "Serieus, ik wil niet eens winnen. Het gaat er toch helemaal niet om dat we iemand beter vinden dan een ander? Ik vind het een belachelijke prijs en ook niet eerlijk. Er zijn zoveel atleten die zoveel doen voor hun sport en geweldige prestaties neerzetten. En dan moet er één iemand uitgekozen worden die die stomme prijs wint."

Shortlist Sportvrouw van het Jaar 2023

De shortlist voor de titel Sportvrouw van het Jaar 2023 bestaat uit Karolien Florijn (roeien), Femke Kok (schaatsen), Marijke Groenewoud (schaatsen), Suzanne Schulting (shorttrack), Antoinette Rijpma-de Jong (schaatsen), Xandra Velzeboer (shorttrack), Fem van Empel (veldrijden), Demi Vollering (wielrennen), Annemiek van Vleuten (wielrennen) en Puck Pieterse (veldrijden).