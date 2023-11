Lars Leeftink

Woensdag 29 november 2023 15:23 - Laatste update: 15:24

Lewis Hamilton is na het seizoen 2023 van mening dat de druk op hem, teambaas Toto Wolff en Mercedes in het algemeen groter is dan ooit. De Brit zag begin 2023 amper iets waar naartoe gewerkt kon worden, maar inmiddels is Hamilton iets optimistischer en kijkt hij ernaar uit om in 2024 Max Verstappen en Red Bull Racing meer uit te dagen.

In gesprek met Motorsport.com legt Hamilton uit dat de druk op de schouders van iedereen bij Mercedes om in 2024 weer stappen te zetten en mee te doen om zeges en wellicht de titel, groot is. “Enorm. Niet alleen op Toto [Wolff], maar in het algemeen op ieder van ons. De druk op iedereen in de fabriek is eveneens enorm. Als baas zoals Toto moet je meer op mensen gaan leunen dan afstand van hen te nemen. Dat is niet gemakkelijk, mensen breken op een zeker moment. Dus hoe doe je dat op een constructieve manier, op een inspirerende wijze? Hopelijk zorgen een aantal van mijn resultaten en races voor een vonk bij die jongens, zoals ‘Oh, we zijn er bijna’, en dat dat doorsijpelt door het hele team.”

Hamilton zag niks om naartoe te werken

Hamilton geeft toe dat hij aan het begin van het seizoen niet zo goed voor ogen had waar hij met het team naartoe aan het werken was. “Aan het begin van het jaar hadden we niet echt een poolster [ster aan de hemel] waar we exact naartoe werkten. Het is een zigzaglijn geweest om te komen waar we moesten zijn. Zo nu en dan gebeurde er iets positiefs en dan dacht je: ‘Mooi, dat was dat’. En dan verandert het weer. Alsof de doelpaal steeds beweegt.”

Hamilton ziet licht aan het einde van de tunnel

Volgens Hamilton is de situatie nu wel anders, alhoewel hij ook van mening is dat de oplossing niet zomaar even gevonden is en geïmplementeerd kan worden. "Ja, ik denk dat we nu wel een poolster hebben, iets wat we de afgelopen twee jaar niet hadden. Maar daar komen, is nog steeds geen rechte weg. Er waren bepaalde dingen die eindigden als doodlopende weg. Daar kon je niets aan doen, vanwege het budgetplafond en dergelijke."

Vervolgens neemt Hamilton Red Bull als voorbeeld. "Kijk naar de Red Bull. Zij hebben geweldig werk geleverd, maar in Bahrein 2022 hadden ze een probleem met stuiteren. Dat was in een week tijd opgelost. Het is alsof je probeert een muur te bouwen. Het was steentje voor steentje. Allemaal ontwikkeling. Zij waren aan het bouwen. Wij moesten de muur eerst afbreken. We hadden veel aero op onze eerste auto, maar we moesten eerst enorm veel downforce weghalen en het vervolgens weer mondjesmaat opbouwen. Maar elke keer dat we dat probeerden, werd het weer slechter. We hebben heel, heel lang geen verbetering gezien. Red Bull boekt ondertussen progressie. Onze trajecten zijn enorm verschillend." Toch sluit Hamilton positief af met een boodschap. "Ik denk dat we de auto nu beter begrijpen. We hebben achter de schermen geweldige tools ontwikkeld. Dus uiteraard ben ik hoopvol."