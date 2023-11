Brian Van Hinthum

Woensdag 29 november 2023 09:28

Het nieuws dat Viaplay de presentatie van de kwartaalcijfers van het derde kwartaal in 2023 opnieuw heeft moeten uitstellen, zorgt voor een golf aan verbazing binnen de televisie- en sportwereld. Sportmarketeer Rein van den Berg suggereert zelfs dat de streamingdienst lijkt voor te sorteren op een vertrek uit Nederland.

Wereldwijd lijkt het niet goed te gaan met het Scandinavische Viaplay. Het bedrijf probeerde de afgelopen jaren wereldwijd voet aan de grond te krijgen in landen als Nederland, Canada, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Dit nadat men in de eigen Scandinavische landen populair werd. Inmiddels gaat het financieel gezien totaal niet hoe het bedrijf het voor ogen had. De marktwaarde van het bedrijf kelderde na een reorganisatie met een astronomische negentig procent, terwijl de cijfers ook niet overal om over naar huis te schrijven zijn.

Artikel gaat verder onder video

Opnieuw uitstel

Eind oktober zou het bedrijf met de kwartaalcijfers van Q3 op de proppen komen, maar daar kwam niets van in. Men maakte toen bekend dat de cijfers uitgesteld werden, wat weer voor de nodige speculaties zorgde over de toekomst van het bedrijf. Na lang wachten zou Viaplay op woensdag dan eindelijk de kwartaalcijfers presenteren aan de aandeelhouders, maar woensdag maakte men vroeg in een statement bekend dat deze wederom met één dag uitgesteld worden om 'met de grootste aandeelhouders, schuldeisers en obligatiehouders de mogelijke herkapitalisatie [een soort bedrijfsreorganisatie, red.] van de groep verder te bespreken.'

Exit uit Nederland

Sportmarketeer Van den Berg stelt bij BNR dat 'de grote expansiedrift vies tegenviel'. Hij kijkt naar de mogelijke toekomst van Viaplay. "In Scandinavië doet het bedrijf het goed en heeft het een goed businessmodel. De kans dat ze daar actief blijven is vrij groot. De vraag is echter welke andere landen daar nog bij blijven, zoals Nederland. Mogelijk dat er delen worden verkocht." Van den Berg sluit niet uit dat het doek voor Viaplay gaat vallen in Nederland. Het viel hem op dat de jaarabonnementen even geleden in maandabonnementen werden omgezet. "Dan krijg je het idee dat ze aan het voorbereiden zijn op een exit, zodat er geen abonnees overblijven", stelt Van den Berg. "Maar ook dat is gissen", besluit hij wel met een sidenote.