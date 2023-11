Redactie

Woensdag 29 november 2023 08:43 - Laatste update: 10:10

Max Verstappen wist dit seizoen één van de meest dominante prestaties in de Formule 1 aller tijden op de mat te leggen en de Nederlander is inmiddels aan het toeleven naar zijn welverdiende vakantie met familie en vrienden. Kelly Piquet, de Braziliaanse vriendin van Verstappen, zet haar vriend op Instagram in het zonnetje.

De ongekende carrière van Verstappen in de Formule 1 kreeg dit seizoen weer een nieuw en succesvol hoofdstuk bij geschreven. De 26-jarige coureur bekroonde zijn fantastische seizoen in de koningsklasse met maar liefst negentien overwinningen in 22 Formule 1-races en dat betekende dan weer zijn derde wereldtitel op een rij. Ondertussen steeg Verstappen met 54 overwinningen in totaal naar plek drie op de lijst met meeste zeges aller tijden, waarmee hij Sebastian Vettel met 53 zeges definitief achter zich liet. Hij reed ook meer dan duizend ronden aan de leiding én pakte het hoogste winpercentage in één seizoen.

Piquet plaatst trots foto's

Inmiddels kan het vizier richting de winterstop na het lange seizoen en kan Verstappen tijd gaan doorbrengen met zijn geliefde vrienden en familie om de batterijen weer op te laden. De Limburger zal ongetwijfeld lekker op vakantie gaan met vriendin Piquet en de Braziliaanse dame plaatst op Instagram trots een aantal foto's en video's met Verstappen om terug te blikken op het memorabele seizoen van 2023. "Het seizoen is over en uit. Wat een jaar is het geweest. Ik ben meer dan trots op jou!", schrijft ze richting haar vriend.

Tijd voor de volgend stap?

Ook de volgers Piquet reageren liefdevol richting het tweetal in de comments. Verstappen zelf reageert met drie hartjes, terwijl kickboxer Rico Verhoeven reageert met een hartje en "Team work". Andere volgers vragen zich voornamelijk af wanneer het tweetal de volgende stap in hun relatie gaat zetten: "Mama en papa", schrijft één van de volgers veelzeggend. "Ik vraag het nog eens... Wanneer schuift Max er een ringetje omheen? Kom op kampioen", reageert weer iemand anders. Wellicht deze winter?