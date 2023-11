Dit is de voorlopige startopstelling voor de Grand Prix van Abu Dhabi

Vincent Bruins

Zaterdag 25 november 2023 20:18

De FIA heeft de voorlopige startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi bekendgemaakt. Na de kwalificatie van zaterdag werd Oscar Piastri nog onderzocht, maar uiteindelijk werd hij niet bestraft.

Max Verstappen was het snelst in Q3 op het Yas Marina Circuit. Hij start dus vanaf pole position in zijn Red Bull. Het is de vierde achtereenvolgende wedstrijd in Abu Dhabi waarbij Verstappen zich als beste kwalificeert. Charles Leclerc vinden we op de voorste rij naast de Nederlander. Oscar Piastri verraste door McLaren-teamgenoot Lando Norris te verslaan met P3 en wordt op de tweede rij vergezeld door George Russell. De rest van de top tien bestaat uit Norris, Yuki Tsunoda, Fernando Alonso, Nico Hülkenberg, Sergio Pérez en Pierre Gasly. Piastri werd nog onderzocht voor het mogelijk ophouden van Gasly, maar de stewards besloten daar geen gridstraf voor uit te delen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Piastri krijgt steun van Gasly bij stewards en mag derde startpositie in Abu Dhabi behouden

De rest van de grid

Lewis Hamilton kwam op P11 terecht, nadat hij voor de tweede keer op rij Q3 niet haalde. Esteban Ocon zal naast de zevenvoudig wereldkampioen starten op de zesde rij. Lance Stroll kwalificeerde zich als dertiende voor Alexander Albon en Daniel Ricciardo. Carlos Sainz zal de race vanaf P16 aanvangen, nadat de Ferrari-coureur al in Q1 werd geëlimineerd. Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, Zhou Guanyu en Logan Sargeant completeren de startgrid. Laatstgenoemde zette geen tijd neer, nadat de twee ronden van de Williams-coureur werden afgepakt vanwege track limits.