Brian Van Hinthum

Vrijdag 24 november 2023 15:03 - Laatste update: 16:35

Charles Leclerc heeft de tweede vrije training in Abu Dhabi als snelste afgesloten. Het werd een rommelige sessie met twee rode vlaggen, nadat Carlos Sainz en Nico Hülkenberg allebei een crash meemaakten. Max Verstappen moet het doen met de derde stek.

Verstappen mocht tijdens de tweede vrije training voor het eerst dit weekend naar buiten, daar de Nederlander in de eerste training zijn bolide afstond aan Jake Dennis in het kader van de rookietests. De Nederlander kwam meteen aardig tot snelheid en noteerde een 1:26.453 op de mediums, waarmee hij zo'n vier tienden nog van de snelste ronde uit de eerste sessie zat. Vervolgens doken George Russell, Daniel Ricciardo, Lance Stroll en Kevin Magnussen onder de regerend wereldkampioen door met de tijden.

Rode vlaggen

We waren echter nog geen tien minuten onderweg of het ging gruwelijk mis voor Carlos Sainz, die op de vrijdag in Las Vegas ook al de grote pechvogel was. De Spanjaard kwam in vuile lucht terecht, de Ferrari verloor de controle in bocht twee en maakte een harde klapper in de muur. Gelukkig kon Sainz ongeschonden uit zijn rode wagen stappen, al klonk hij wel aangeslagen op de boardradio. De rode vlag ging uit en omdat de tecpro-barriers gerepareerd dienden te worden, leek het erop dat de coureurs redelijk wat kostbare tijd zouden gaan verliezen.

Uiteindelijk konden we met 25 minuten te gaan de tweede vrije training weer vervolgen en met de beperkte tijd was het te verwachten dat het druk ging worden op het Yas Marina Circuit. In de wachtrij voor het uitrijden van de pitstraat was het Verstappen die zijn onvrede kenbaar maakte op de boardradio over de twee Williamsen die zich er tussen probeerde te wurmen. De out-laps volgden, maar het duurde nog geen paar minuten voordat de volgende rode vlag gewapperd kon worden. Nico Hülkenberg raakte zijn Haas kwijt in bocht één, raakte de muur en zorgde voor de tweede neutralisatie van de sessie.

Groen licht en Leclerc de snelste

Met nog een kwartier op de klok, gingen de coureurs voor de derde keer op pad om een aantal bruikbare kilometers te rijden. Verstappen bleek wederom niet gediend van het gedrag van zijn mede-coureurs in de pitstraat en de Red Bull-coureur haalde een partijtje duw- en trekwerk uit de kast tegenover George Russell en Pierre Gasly. De McLarens waren vervolgens bezig met de eerste rondes en zij pareerden meteen de tijd van Russell. Even later dook Valtteri Bottas op de softs richting de eerste plek met een 1:25.024.

Leclerc was met tien minuten te gaan vervolgens even de snelste man op het circuit, nadat hij onder toeziend oog van Sainz in de pits richting een 1:24.809 ging op de softs. Met nog enkele minuten te gaan ging Verstappen nog eens op pad om jacht te maken op die snelste tijd van Leclerc. De Nederlander kwam achter +0.173 tekort, waardoor hij zijn RB19 op de derde tijd posteerde. Na het vallen van de vlag deed Verstappen nog één keer een poging, maar hij kwam tekort en moest het doen met slechts P3.