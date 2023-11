Brian Van Hinthum

Woensdag 22 november 2023 15:13

De donderdag voor een Grand Prix staat zoals altijd in het teken van de traditionele mediadag en ook voor de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi is dat niet anders. Max Verstappen zal voor het slotweekend aanschuiven in de traditionele persconferentiezaal, waar hij onder meer gezelschap krijgt van Charles Leclerc.

Er zullen twee groepen van vijf coureurs aanschuiven voor de persconferentie, daarnaast zullen de andere tien coureurs moeten verschijnen voor de schrijvende pers en andere media in de zogeheten 'TV Pen'. Verstappen zit donderdag in de groep die op de persconferentie zal verschijnen, nadat hij de afgelopen race afwezig was in de gebruikelijke mediazaal. De tijden in het schema zijn de lokale tijden. In Abu Dhabi is het drie uur later dan in Nederland, dus de eerste persconferenties beginnen om 11:30 uur Nederlandse tijd.

Persconferenties

TV Pen