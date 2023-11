Horner reageert op kritiek Verstappen, 'Racing Bulls mogelijk nieuwe naam AlphaTauri' | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Dinsdag 21 november 2023 21:45

Twee dagen na de Grand Prix van Las Vegas valt er nog het één en ander na te bespreken, zo vertelde Max Verstappen onder meer over de tow die hij probeerde te geven aan Sergio Pérez. Ondertussen gaat de blik natuurlijk ook richting Abu Dhabi, waar het komend weekend de seizoensafsluiter van 2023 op het programma staat. Red Bull geeft in dat weekend de kans aan Jake Dennis en Isack Hadjar tijdens de eerste vrije training.

Twee dagen na de Grand Prix van Las Vegas valt er nog het één en ander na te bespreken, zo vertelde Max Verstappen onder meer over de tow die hij probeerde te geven aan Sergio Pérez. Ondertussen gaat de blik natuurlijk ook richting Abu Dhabi, waar het komend weekend de seizoensafsluiter van 2023 op het programma staat. Red Bull geeft in dat weekend de kans aan Jake Dennis en Isack Hadjar tijdens de eerste vrije training.

Hadjar en Dennis klimmen in RB19 tijdens eerste vrije training in Abu Dhabi

Het team van Max Verstappen en Sergio Pérez zal tijdens het weekend in Abu Dhabi gebruikmaken van Jake Dennis en Isack Hadjar tijdens de eerste vrije training. Daarmee voldoet het team aan de verplichte rookietest en Dr. Helmut Marko legt de keuze voor de werkwijze uit. "Hij krijgt nu beter het gevoel tussen de simulator en de werkelijkheid. De vaste coureurs verliezen daardoor wat trainingstijd, maar we dachten dat we dat wel goed kunnen maken." Hele artikel lezen? Klik hier

'Racing Bulls mogelijk nieuwe naam AlphaTauri'

Het team van AlphaTauri gaat in 2024 racen onder een nieuwe naam en volgens Motorsport-Total zou dat weleens 'Racing Bulls' kunnen worden. De afgelopen weken werd het team in verband gebracht met Adidas en Hugo Boss, maar het zou dus een klassieke naam kunnen worden, zoals bijvoorbeeld 'Toro Rosso', een letterlijke vertaling van Red Bull. Peter Bayer geeft tekst en uitleg over de plannen van het team. Hele artikel lezen? Klik hier

Hamilton benadrukt dat F1 race in Zuid-Afrika nodig heeft: "Werk ik aan"

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is van mening dat drie races in de Verenigde Staten meer dan genoeg zijn en hoopt dat er nu eindelijk werk wordt gemaakt van de wedstrijd in Zuid-Afrika. Hij geeft tekst en uitleg: "Er is nog één race die we nodig hebben en dat wordt Afrika. We hebben alle andere continenten en waarom daar niet? Dus daar werk ik nu aan." Hele artikel lezen? Klik hier

Horner vond het 'verfrissend' dat Verstappen uitgesproken was over GP van Las Vegas

Red Bull-teambaas Christian Horner is open en eerlijk over het commentaar dat zijn coureur, Max Verstappen, heeft gegeven over het raceweekend in Las Vegas. Volgens de teambaas was het best verfrissend dat de Limburger zich uitte en Horner stelt dat het niets te maken heeft met de race op zich. "Hij beoordeelde de race niet. Ik denk dat hij zich een beetje ongemakkelijk voelt bij het showelement, het Super Bowl-effect, dat hier is toegepast." Hele artikel lezen? Klik hier

Verstappen wilde Pérez helpen tegen Leclerc: "Ik probeerde hem tow te geven"

Sergio Pérez beleefde tijdens de laatste ronde van de Grand Prix van Las Vegas een intens gevecht en de Mexicaan moest uiteindelijk het hoofd buigen voor de man uit Monte Carlo. Max Verstappen geeft toe dat hij zijn teamgenoot in de laatste ronde nog probeerde te helpen, maar dat was tevergeefs. "In de laatste ronde probeerde ik Checo wat meer tow te geven. Helaas was de topsnelheid niet genoeg om Charles achter ons te houden", legt de wereldkampioen uit. Hele artikel lezen? Klik hier