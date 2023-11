Remy Ramjiawan

Dinsdag 21 november 2023 15:31

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is van mening dat drie races in de Verenigde Staten meer dan genoeg zijn en hoopt dat er nu eindelijk werk wordt gemaakt van de wedstrijd in Zuid-Afrika.

De Grand Prix van Las Vegas was de laatste race van het 2023-seizoen in de VS. Eerder dit jaar werd voor de tweede keer in de geschiedenis de wedstrijd in Miami verreden en in oktober reisde het spektakel af naar Austin voor de race op COTA. Sommige fans vinden drie races in de VS meer dan genoeg en ook Hamilton is van mening dat een ander continent nu de aandacht verdient.

Waarom daar niet?

In gesprek met Sky Sport F1 wijst Hamilton, niet voor de eerste keer, naar Zuid-Afrika. "Ik denk het wel, maar het is niet mijn taak om te beslissen hoeveel races er [in Amerika] zijn. Maar we hebben er zeker niet meer nodig! We hebben zeker niet nog meer races nodig", zo vindt hij het aantal wel genoeg. Wel zou hij een vast plekje in Afrika wel toejuichen: "Er is nog één race die we nodig hebben en dat wordt Afrika. We hebben alle andere continenten en waarom daar niet? Dus daar werk ik nu aan."

Obstakels

Afgelopen zomer werd bekend dat de mogelijke terugkeer van de race in Zuid-Afrika naar de lange baan is geschoven. Initieel werd er gekeken naar een plekje op de Formule 1-kalender van volgend jaar, maar de gesprekken over een terugkeer liepen stuk. Er wordt gesproken over de band tussen het land en Rusland, maar dat is officieel niet bevestigd. Het Belgische Spa-Francorchamps kondigde onlangs nog een contractverlenging tot en met 2025 aan en het zou gaan om het plekje dat in eerste instantie geserveerd was voor Zuid-Afrika.