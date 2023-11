Remy Ramjiawan

Dinsdag 21 november 2023 14:55 - Laatste update: 14:56

Red Bull-teambaas Christian Horner is open en eerlijk over het commentaar dat zijn coureur, Max Verstappen, heeft gegeven over het raceweekend in Las Vegas. Volgens de teambaas was het best verfrissend dat de Limburger zich uitte en Horner stelt dat het niets te maken heeft met de race op zich.

Drievoudig wereldkampioen Verstappen heeft in Las Vegas nogmaals benadrukt dat hij een coureur van de 'oude stempel' is. De 26-jarige coureur heeft niet zoveel met de show om de sport heen en juist dat stond centraal tijdens het laatste weekend van de sport in de Verenigde Staten. De lay-out van het circuit was daarnaast niet bijster spectaculair, maar het leverde een prima race op. Verstappen was daar ook eerlijk over, want daar genoot hij wel van.

'Respecteren dat hij zich niet prettig voelt'

Tegenover Motorsport.com gaat de teambaas van Red Bull Racing in op het commentaar van Verstappen. "Max zou met volle teugen hebben genoten van die race, want dat is waar hij van houdt en dat is waarvoor hij hier is. Het feit dat hij won in een Elvis Presley-pak en Viva Las Vegas zong tijdens zijn in-lap, terwijl hij zich daar misschien niet comfortabel bij voelde. Dat is heel verfrissend en het toont dat hij bereid is om te praten en een eerlijke mening te geven, ook al moet je respecteren dat hij zich daar niet prettig bij voelt", zo prijst de teambaas de open houding van de Nederlander.

Daarbij heeft Verstappen nooit de stad Las Vegas op de hak genomen. "Hij beoordeelde de race niet. Ik denk dat hij zich een beetje ongemakkelijk voelt bij het showelement, het Super Bowl-effect, dat hier is toegepast." Daarnaast verscheen Verstappen op zondag in een Elvis-pak en daar heeft hij zelf 'gewoon' mee ingestemd. "We hebben hem dat weken geleden laten zien, het was iets waar hij zich bewust van was en volledig in meeging", aldus Horner.