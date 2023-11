Explainer: Hoe het weekend van McLaren uiteen viel in Las Vegas

Shubham Sangodkar & Remy Ramjiawan

Het momentum dat McLaren in de laatste fase van het seizoen had opgebouwd, daar was in Las Vegas even niets van te zien. Lando Norris schreef zijn MCL60 zelf af tijdens de race, terwijl Oscar Piastri uiteindelijk één punt over de streep wist te trekken met zijn tiende plek.

De zaterdag in Las Vegas begon nog veelbelovend voor de renstal uit Woking. Piastri wist namelijk tijdens de derde training nog de tweede tijd te rijden, maar tijdens de kwalificatie was dat optimisme als sneeuw voor de zon verdwenen. Niet alleen Piastri, maar ook Norris bleven namelijk achter in Q1. Hoewel Norris achteraf aangaf dat dit misschien wel goed is voor het team, was het toch opvallend te noemen.

Wat gebeurde er in Vegas?

De gevolgen van de heropening van het circuit voor het wegverkeer in de nacht van donderdag op vrijdag werden duidelijk in de derde vrije training. De staat van het baanoppervlak onderging een significante reset, waardoor de rondetijden merkbaar afnamen naarmate het circuit verder evolueerde. Deze trend zette zich door in de kwalificatie, in zoverre, dat de rondetijden aan het einde van de sessie niet ver af lagen van wat er van tevoren was voorspeld door de simulaties. De zogeheten 'ijsbaan' werd steeds beter, naarmate de race vorderde.

Zoals verwacht bleek het circuit glad te zijn door de afwezigheid van andere raceklassen op het stratencircuit. De belangrijkste uitdaging voor de teams was om de optimale temperatuur voor hun banden te bereiken, zodat ze konden presteren. De teams experimenteerden met verschillende strategieën om hun banden op de juiste temperatuur te krijgen tijdens de kwalificatie, waarbij sommige teams ervoor kozen om twee ronden op te warmen, voordat ze begonnen aan hun pushronde. Verrassend genoeg stelde het circuit van Las Vegas McLaren voor grotere uitdagingen dan aanvankelijk verwacht. Norris kwam maar net niet door in Q2, met slechts 0,020 seconde verschil en een 16e plaats. Teamgenoot Oscar Piastri had een grotere tegenslag en kwalificeerde zich als 19e.

Wat vertelde de coureurs erover?

Norris was na de kwalificatie niet zo verbaasd over de prestaties. In reactie op zijn uitschakeling in Q1 gaf hij eerlijk toe dat hij zich 'niet geweldig' voelde, maar hij benadrukte dat het tempo van de auto gedurende het weekend overeenkwam met de verwachtingen van het team. De algehele prestaties bleven achter bij de recente vorm van McLaren, wat bijdroeg aan een uitdagend weekend.

Piastri was enigszins verbaasd over het gebrek aan snelheid tijdens de kwalificatie, vooral gezien zijn eerdere sterke optreden in VT3, waar hij de tweede plaats op de tijdlijsten veroverde. Ondanks zijn goede start in de kwalificatiesessie speculeerde hij dat de beslissing van het team om niet twee setjes banden te gebruiken misschien invloed had op de algehele prestaties. Volgens de Australiër waren de eerste ronden van de kwalificatie veelbelovend, met de auto constant in de top vijf. Hij schreef het resultaat eerder toe aan het runplan van het team dan aan de snelheid van de auto.

Piastri analyseerde de uitdagende aspecten van het circuit en benadrukte de combinatie van lange rechte stukken en scherpe bochten, waarbij hij de nadruk legde op de moeilijkheid om de banden op de optimale temperatuur te krijgen. De rookie bleef optimistisch over de algehele snelheid van de auto, maar erkende dat het belangrijk is om valkuilen te vermijden op zo'n veeleisend circuit en zei vastbesloten te zijn om het beste van zichzelf te geven in de komende race. Ondanks de afwijking van het verwachte plan bleef hij vertrouwen op de capaciteiten van het team.

Piastri had misschien gelijk

Dat Piastri langzamer was in de kwalificatie in vergelijking zijn run in de derde training was atypisch en suggereert dat het runplan het onderliggende probleem kan zijn geweest, vooral aan zijn kant van de garage.

Normaal gesproken laten coureurs een aanzienlijke verbetering zien in hun kwalificatietijden vergeleken met hun beste VT3-prestaties. Zijn snelheid op de harde band in de race suggereerde ook dat de onderliggende snelheid van de McLaren eigenlijk behoorlijk solide was, met alleen zijn tweede pitstop om over te schakelen op medium banden, die hem ervan weerhield om flink wat punten te pakken.

Shubham Sangodkar is een voormalig Formule 1-aerodynamicus met een master in racewagenontwerp, gespecialiseerd in F1-aerodynamica en F1-data-analyse. Hij publiceert ook aerodynamica-content op zijn YouTube-kanaal, dat je hier kunt vinden.