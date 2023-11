De Vries vindt nieuwe uitdaging voor 2024, Usain Bolt onder de indruk van Verstappen | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Maandag 20 november 2023 21:52

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Eén dag na de Grand Prix van Las Vegas op het gloednieuwe circuit over de strip valt er natuurlijk genoeg na te bespreken over de 21e race van dit seizoen. Verschillende internationale media en voormalig topatleet Usain Bolt spraken zich vol lof uit over de drievoudig wereldkampioen. Aan de andere kant was er ook leuk nieuws voor de andere Nederlander die actief was in dit Formule 1-seizoen: Nyck de Vries. De oud-coureur van AlphaTauri heeft een nieuwe uitdaging gevonden voor 2024.

Verstappen rijdt stokoud record uit 1963 uit de boeken in Las Vegas

Max Verstappen beleeft natuurlijk een seizoen om van te dromen en de Nederlander verbreekt het ene na het andere record. De drievoudig wereldkampioen reist met achttien overwinningen op zak naar Abu Dhabi en wist in Las Vegas opnieuw een stokoud record uit de boeken te rijden. Het gaat hierbij om een record uit 1963, dat voor zondag nog voor zestig jaar lang op naam stond van tweevoudig wereldkampioen Jim Clark.

De Vries tekent bij Toyota voor zitje in FIA World Endurance Championship

Nyck de Vries zal volgend jaar uitkomen in het FIA World Endurance Championship. De Nederlander racete eerder dit seizoen nog in de Formule 1, totdat hij bij Scuderia AlphaTauri zijn koffers moest pakken. Nu heeft hij zijn handtekening gezet bij het fabrieksteam van Toyota. De Vries zal volgend jaar uitkomen in de Toyota met nummer 7 in het FIA World Endurance Championship en mag zich daar dus gaan voegen bij het beste team in de Hypercar-klasse.

Bolt onder de indruk van Verstappen: 'Mooi om te zien hoe hij zijn leven eraan wijdt'

De Formule 1 Grand Prix van Las Vegas werd afgelopen weekend verreden en de race in de gokstad trok enorm veel beroemdheden aan. Een daarvan was voormalig sprinter Usain Bolt. Hij vertelt erg onder de indruk te zijn van Max Verstappen die het wereldkampioenschap momenteel domineert. "Ja, hij doet het geweldig. Hij domineert dit seizoen. Ik wil tegen hem zeggen: gefeliciteerd met de overwinningen. Om iemand te zien die zo hard werkt en zijn leven eraan te wijden, is altijd mooi om te zien", zegt de voormalig topatleet onder meer.

Internationale media zien Verstappen winnen in Las Vegas: "Super Max"

Max Verstappen won afgelopen weekend de F1 Grand Prix van Las Vegas en kan zeggen dat hij in 2023 alle drie de races in de Verenigde Staten heeft gewonnen. Ook de internationale media zagen dat Verstappen, ondanks wat uitdagingen onderweg, niet echt in de problemen kwam. We zetten de reacties van La Gazzetta dello Sport, The Guardian, Bild en Sky Sports in dit overzicht op een rijtje.

Palmer: 'Je kunt niet spreken van een puinhoop om vervolgens Viva Las Vegas te zingen'

Max Verstappen heeft zich de afgelopen week niet overal even populair gemaakt met zijn opmerkingen over de Grand Prix van Las Vegas. Jolyon Palmer is van mening dat de drievoudig wereldkampioen zichzelf voor schut heeft gezet met zijn 'beschamende' verschillende uitspraken over de race in de woestijn. "Je kunt niet op het ene moment zeggen dat dit een puinhoop is. Dat Monaco Champions League is en dit National League, om vervolgens vijftig ronden later Viva Las Vegas te zingen in een Elvis-pak. Kom op", zo klinkt het kritisch.