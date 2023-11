Brian Van Hinthum

Maandag 20 november 2023 13:31 - Laatste update: 14:11

Max Verstappen heeft zich de afgelopen week niet overal even populair gemaakt met zijn opmerkingen over de Grand Prix van Las Vegas. Jolyon Palmer is van mening dat de drievoudig wereldkampioen zichzelf voor schut heeft gezet met zijn 'beschamende' verschillende uitspraken over de race in de woestijn.

In aanloop naar de Grand Prix van Las Vegas hoorden we veel verdeelde meningen over het hele evenement. De Formule 1 hoopte met de race in de gokstad een hoop positieve belangstelling voor de sport te genereren, maar men begon op vrijdag met een valse start. De eerste dag van het evenement liep eigenlijk volledig in de soep, nadat een putdeksel tijdens de eerste vrije training roet in het eten gooide van de eerste oefensessie. Door de blamage moesten alle putdeksels op het circuit gecontroleerd worden en werd de tweede vrije training ook ver uitgesteld. Dat resulteerde dan weer in het wegsturen van fans op het circuit, daar het al laat was en de veiligheid van bezoekers niet meer gegarandeerd kon worden.

Beschamend

De Grand Prix op zondag leverde echter een spectaculaire race op en dus lijkt het achteraf gezien toch een geslaagd weekend - weliswaar met een hoop verbeterpunten - geweest te zijn. Ondertussen liet Verstappen zich meermaals kritisch uit over de race in aanloop naar het evenement. Zo gaf hij onder meer aan zichzelf een 'clown' te voelen na de openingsceremonie. Na afloop van zijn zege zong hij dan echter weer Viva Las Vegas van Elvis Presley op de boardradio. Het schiet bij Palmer allemaal in het verkeerde keelgat. "Eerlijk, bepaalde opmerkingen voor dit weekend en zelfs tijdens dit weekend zijn qua negativiteit beschamend geweest", vertelt hij tijdens de BBC Chequered Flag-podcast. "Max is enorm kritisch geweest, maar het is een groot succes geworden."

Hypocriet?

Palmer voegt toe dat hij begrijpt dat sommige dingen niet voor iedereen weggelegd zijn: "Soms moet je een groot evenement promoten, zeker tijdens de eerste Grand Prix van Las Vegas. Ik weet dat er een hoop poespas bij komt kijken en dat de Amerikanen dingen soms anders doen. De grote coureurintroducties zijn niet voor iedereen weggelegd. Je moet echter wel wachten tot de race om te zien of het goed is of niet. Over het algemeen was het geweldig." Hij besluit met het aanstippen van de hypocrisie bij Verstappen: "Je kunt niet op het ene moment zeggen dat dit een puinhoop is. Dat Monaco Champions League is en dit National League, om vervolgens vijftig ronden later Viva Las Vegas te zingen in een Elvis-pak. Kom op."