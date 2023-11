Brian Van Hinthum

Max Verstappen beleeft natuurlijk een seizoen om van te dromen en de Nederlander verbreekt het ene na het andere record. De drievoudig wereldkampioen reist met achttien overwinningen op zak naar Abu Dhabi en wist in Las Vegas opnieuw een stokoud record uit de boeken te rijden.

Verstappen pakte zondag met de overwinning in de Grand Prix van Las Vegas alweer zijn achttiende overwinning in dit dominante seizoen. De Red Bull-coureur, die vanaf P2 vertrok in de gokstad, kreeg het echter niet cadeau tijdens de 21e race van het seizoen. De Limburger kreeg de maken met een stevig verzet van Charles Leclerc en kreeg daarnaast ook nog eens een vijf seconden straf aan zijn broek na een mislukte actie op de Monegask tijdens de start van de race.

All-time lijst

Toch hield hij zijn hoofd koel tijdens de vermakelijke race en kwam hij als beste bovendrijven op de strip in Vegas. Het was zijn 53e zege uit zijn loopbaan, waarmee hij op gelijke hoogte is gekomen met het aantal van Sebastian Vettel. Mocht de 26-jarige Verstappen tijdens de slotrace van het seizoen in Abu Dhabi de volgende zege pakken, gaat hij de Duitser dus voorbij en schuift hij op zijn relatieve jonge leeftijd al door naar de derde plek in het klassement. Hij moet dan alleen nog Michael Schumacher [91] en Lewis Hamilton [103] voor zich dulden.

Nieuw record

Met de zege in Las Vegas pakte hij in ieder geval een stokoud record uit 1963 af van Jim Clark. Het gaat om het percentage rondes aan de leiding in één seizoen. Clark reed in zijn Lotus dat seizoen 71.47 procent van de rondes aan de leiding. Verstappen komt na zijn zege in Las Vegas op 75.06 procent, waarmee hij hoe dan ook het record van de tweevoudig wereldkampioen verbreekt. Mocht Verstappen geen enkele ronde leiden in Abu Dhabi, zakt hij tot 71,78 procent. Mocht hij elke ronde leiden, stijgt hij naar 76.15. Het binnenhalen van het record is extra knap, daar Clark het slechts in tien Grands Prix deed, terwijl Verstappen uiteindelijk 22 races gereden heeft.